Matičiari vyjadrili nespokojnosť s vedením, predseda kritiku odmieta

Bratislava 8. októbra (TASR) – Vedenie Matice slovenskej (MS) si podľa niektorých jej členov neplní úlohy vyplývajúce zo zákona, na ktoré dostáva ustanovizeň financie od štátu. V memorande to tvrdia jeho signatári Ivan Mrva, predseda historického odboru MS a bývalý riaditeľ Slovenského historického ústavu MS, Stanislav Hric z miestneho odboru (MO) MS Bratislava-Dúbravka a Ján Bobák, bývalý riaditeľ Ústavu pre zahraničných Slovákov MS a bývalý riaditeľ Slovenského historického ústavu MS. Predseda MS Marián Gešper kritiku odmieta a poukazuje, že počas posledných štyroch rokov sa podarilo vytvoriť stabilnejšie matičné pomery, vďaka ktorým sa krok za krokom navracia autorita MS v spoločnosti.



"V rozpore so zákonom o MS boli personálne zdecimované vedecké a odborné pracoviská, ktoré v súčasnosti absolútne nie sú schopné vyvíjať činnosť, a mzdové prostriedky boli presunuté na platy volených funkcionárov MS. Hlbokú krízu v MS treba neodkladne riešiť. Jediným východiskom je prijať nový zákon Národnej rady (NR) SR o MS, ktorý jasne vymedzí kompetencie a úlohy jej inštitučnej zložky a spolkového hnutia," skonštatovali signatári memoranda.



Úlohou MS ako verejnoprávnej kultúrnej ustanovizne nie je podľa jej hovorkyne Veroniky Grznárovej verejne komentovať predvolebné metódy ktoréhokoľvek kandidáta na predsedu MS, respektíve jeho podporovateľov pred Valným zhromaždením MS v Liptovskom Mikuláši (9. 10.). "Voľbu predsedu MS majú v rukách výlučne delegáti valného zhromaždenia ako najvyššieho orgánu MS," uviedla Grznárová.



"Rád by som upriamil pozornosť na fakt, že sčasti ide o osoby spojené s minulým vedením spred roka 2010. V súčasnosti ide o marginálnu skupinu v MS. Som rád, že za posledné štyri roky vo Výbore MS ani v matičných štruktúrach neprebiehali nezmyselné rozbroje. Počas štyroch rokov sa nám podarilo vytvoriť stabilnejšie matičné pomery, vďaka ktorým krok za krokom navraciame autoritu MS v spoločnosti a ktoré nám v oveľa väčšej miere umožnili napĺňať naše poslanie od kultúry, folklóru cez vedu až po vydavateľskú činnosť," uviedol v reakcii na memorandum predseda MS Gešper.