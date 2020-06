Matke šéfa SIS niekto poslal náboje z plynovej pištole

Bratislava 10. júna (TASR) – Starostke obce Nižný Hrabovec (okres Vranov nad Topľou) Marcele Pčolinskej, ktorá je matkou riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského a poslanca Národnej rady SR Petra Pčolinského (Sme rodina), niekto poslal náboje z plynovej pištole. V stredu to potvrdil šéf SIS s tým, že prípadom sa už zaoberá polícia.



"Môže to súvisieť s jej aktivitami ako starostky, ktorá sa dlhodobo venuje ochrane životného prostredia v danej oblasti. Súvisieť to môže aj s mojím výkonom riaditeľa SIS a čisto teoreticky aj s politickým angažovaním sa môjho brata, ktorý je poslancom parlamentu," povedal Pčolinský. Odmietol bližšie špecifikovať, či bola zabezpečená, prípadne sa zvažuje zvýšená ochrana pre jeho matku.



Ako uviedol, to, či v tomto prípade koná aj SIS, je primárne na polícii a SIS "robí, to čo má". "SIS poskytuje orgánom činným v trestnom konaní informácie, ktoré môžu byť využité. Spravidla to nebýva naopak. Všetky informácie však poskytli moji rodinní príslušníci pri výpovedi v deň, keď sa náboje našli," podotkol Pčolinský.