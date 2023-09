Pri potvrdeniach pre cudzincov treba zmeny, zhodujú sa Matovič a Uhrík

Bratislava 10. septembra (TASR) - Líder OĽANO a priatelia Igor Matovič a šéf mimoparlamentného hnutia Republika Milan Uhrík sa zhodujú na potrebe zmien pri potvrdeniach o zotrvaní na území Slovenska cudzincom. Vyplýva to z ich vyjadrení v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.



Matovič skritizoval, že poslancom parlamentu sa zatiaľ k potvrdeniam pre cudzincov nepodarilo otvoriť rokovanie. "Naše hnutie hlasovalo za to, aby sme schôdzu schválili, aby bola spustená a aby sme problém s migráciou vyriešili," pripomenul.



Aj podľa Uhríka je potrebné urobiť zmeny pri vydávaní potvrdení. Poukázal na to, že aj poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom hnutí Republika otvorenie schôdze k tejto veci podporili. Uhrík volá po zavedení kontrol štátnych hraníc. Skritizoval zároveň opatrenia súčasnej vlády proti nelegálnej migrácii.



Politici diskutovali aj o stave slovenského zdravotníctva. Uhrík vysvetlil, že Republika nepodporila otvorenie mimoriadnej schôdze k stabilizácii pediatrií, pretože išlo podľa nej o hasenie situácie nedomysleným spôsobom. Nesúhlasili napríklad s návrhom zvýšenia poplatkov na urgentoch a ambulantných pohotovostiach. Riešením krízy je podľa Uhríka napríklad rozšírenie zdravotníckeho vzdelávania. "Treba sa dohodnúť so staršími lekármi, aby tu ešte pár rokov vydržali a treba rýchlo nahnať mladých lekárov na školy," doplnil.



Matovič skritizoval, že sa rokovanie k pediatrom neotvorilo. Problém treba podľa neho riešiť akútne. Navrhuje tiež viac peňazí pre lekárov na ambulantných pohotovostiach, čo podporuje aj Uhrík. Líder OĽANO a priatelia zároveň súhlasí s navýšením počtu medikov na fakultách. Rovnako odmieta navýšenie poplatkov na urgentoch a pohotovostiach.