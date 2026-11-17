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Matovič: Bez spravodlivosti nemôžu demokracia a sloboda stáť pevne
Matovič zároveň zdôraznil potrebu ochrany demokratických hodnôt a rovnosti pred zákonom.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 17. novembra (TASR) - Ak v štáte neplatí rovnaký meter pre všetkých a mocní stoja nad zákonom, ani demokracia a sloboda nestoja na pevných nohách. Vyhlásil to líder Hnutia Slovensko Igor Matovič pri príležitosti 37. výročia Nežnej revolúcie. Zdôraznil pritom potrebu ochrany demokratických hodnôt, spravodlivosti a rovnosti pred zákonom.
„Ľudia v novembri 1989 nevyšli do ulíc preto, aby o niekoľko desaťročí neskôr zistili, že si politici opäť môžu robiť, čo chcú. Nevybojovali slobodu preto, aby sa mocní vyhýbali spravodlivosti a aby si politici prispôsobovali pravidlá podľa vlastných potrieb,“ uviedol Matovič. Podľa neho November 1989 ukázal, že keď sa ľudia spoja, dokážu poraziť aj tých, ktorí majú v rukách moc.
Matovič zároveň zdôraznil potrebu ochrany demokratických hodnôt a rovnosti pred zákonom. „Sloboda, demokracia a spravodlivosť patria k sebe. Jedno bez druhého nemôže fungovať,“ skonštatoval. Občanov vyzval, aby si výročie Nežnej revolúcie pripomenuli nielen spomienkou na udalosti z roku 1989, ale aj aktívnym postojom k súčasnému dianiu na Slovensku.
Hnutie Slovensko si spolu s predstaviteľmi strán NOVA, Za ľudí, KDH, SaS, PS a Demokrati pripravilo pri príležitosti 37. výročia Nežnej revolúcie spomienkové podujatia v siedmich krajských mestách.
Na potrebu ochrany demokracie upozornila aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. „November 1989 nám pripomína, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou. Nestačí ich oslavovať raz do roka. Treba ich chrániť každý deň,“ uviedla. Zároveň navrhla uzavretie spoločného programového memoranda opozičných strán zameraného na obnovu právneho štátu a spravodlivosti, reštart ekonomiky a znovuzískanie medzinárodnej reputácie Slovenska.
Matovič na zhromaždení v Prešove vyzval ľudí, aby odkaz 17. novembra pretavili do spoločného zápasu za zmenu. Upozornil, že Slovensku hrozí nielen rozklad právneho štátu, ale aj ekonomická katastrofa. Podľa jeho slov zanechá súčasná vláda budúcim generáciám ďalšie desiatky miliárd eur dlhov. Líder Hnutia Slovensko zároveň zdôraznil, že porážka súčasnej vlády si vyžaduje spoluprácu opozície, ale aj schopnosť osloviť sklamaných voličov vládnych strán. Vyzval ľudí, aby nimi nepohŕdali, ale presviedčali ich argumentmi.
„Ľudia v novembri 1989 nevyšli do ulíc preto, aby o niekoľko desaťročí neskôr zistili, že si politici opäť môžu robiť, čo chcú. Nevybojovali slobodu preto, aby sa mocní vyhýbali spravodlivosti a aby si politici prispôsobovali pravidlá podľa vlastných potrieb,“ uviedol Matovič. Podľa neho November 1989 ukázal, že keď sa ľudia spoja, dokážu poraziť aj tých, ktorí majú v rukách moc.
Matovič zároveň zdôraznil potrebu ochrany demokratických hodnôt a rovnosti pred zákonom. „Sloboda, demokracia a spravodlivosť patria k sebe. Jedno bez druhého nemôže fungovať,“ skonštatoval. Občanov vyzval, aby si výročie Nežnej revolúcie pripomenuli nielen spomienkou na udalosti z roku 1989, ale aj aktívnym postojom k súčasnému dianiu na Slovensku.
Hnutie Slovensko si spolu s predstaviteľmi strán NOVA, Za ľudí, KDH, SaS, PS a Demokrati pripravilo pri príležitosti 37. výročia Nežnej revolúcie spomienkové podujatia v siedmich krajských mestách.
Na potrebu ochrany demokracie upozornila aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. „November 1989 nám pripomína, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou. Nestačí ich oslavovať raz do roka. Treba ich chrániť každý deň,“ uviedla. Zároveň navrhla uzavretie spoločného programového memoranda opozičných strán zameraného na obnovu právneho štátu a spravodlivosti, reštart ekonomiky a znovuzískanie medzinárodnej reputácie Slovenska.
Matovič na zhromaždení v Prešove vyzval ľudí, aby odkaz 17. novembra pretavili do spoločného zápasu za zmenu. Upozornil, že Slovensku hrozí nielen rozklad právneho štátu, ale aj ekonomická katastrofa. Podľa jeho slov zanechá súčasná vláda budúcim generáciám ďalšie desiatky miliárd eur dlhov. Líder Hnutia Slovensko zároveň zdôraznil, že porážka súčasnej vlády si vyžaduje spoluprácu opozície, ale aj schopnosť osloviť sklamaných voličov vládnych strán. Vyzval ľudí, aby nimi nepohŕdali, ale presviedčali ich argumentmi.