Matovič:Cestu mafii vytvárajú orgány, ktoré majú chrániť spravodlivosť

Na snímke podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) počas zasadnutia vlády v Bratislave vo štvrtok 16. septembra 2021. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 16. septembra (TASR) – Minister financií SR a líder OĽANO Igor Matovič je presvedčený, že za ostatným dianím vo vnútri polície sú. Naznačil tiež, že týmto aktivitám pomáhajú aj niektoré orgány spravodlivosti. Povedal to po rokovaní vlády.uviedol Matovič. Líder OĽANO stojí za ministrom vnútra Romanom Mikulcom. Naznačil, že bezpečnostná rada sa bude prioritne venovať inej inštitúcii, ako je vedenie rezortu vnútra.uviedol. Matovič tvrdí, že sa mafia postarala o to, aby do väzby vzali nevinných.uviedol v súvislosti so stredajším (15. 9.) väzobným stíhaním viacerých príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).Vicepremiér Richard Sulík (SaS) sa stotožňuje s tvrdením, že situácia je vážna a že je potrebné prijať razantné rozhodnutie, zároveň ho prenecháva na premiéra, aby o tom informoval po zasadnutí bezpečnostnej rady.povedal Sulík. Za SaS opätovne deklaroval podporu ministrovi vnútra.Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) i minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) súhlasia s tým, že bezpečnostná otázka v krajine je prioritou, ktorá odsúva načas do úzadia aj diskusie okolo prípadného prerozdelenia mandátov vo vláde.dodal Budaj.Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková si myslí, že by sa mali pozrieť na právny systém, či nevytvára príliš veľa priestoru na konflikt inštitúcií v rámci trestného konania.povedala šéfka rezortu. Vie si predstaviť, že by takáto inštitúcia bola pod vládou a jej šéfa by volil parlament.poznamenala Kolíková.Súd v stredu rozhodol o vzatí do väzby trojice vyšetrovateľov NAKA Jána Č., Pavla Ď. a Milana S., rovnako bude väzobne stíhaní dočasne poverený šéf Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Peter Sch. Obvinili ich zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a zločinu marenia spravodlivosti. Dvoch z nich obvinili v trestnej veci ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov.