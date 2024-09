Matovič: Danko by sa mal postaviť proti rušeniu rodičovských dôchodkov

Bratislava 23. septembra (TASR) - Andrej Danko (SNS) by sa mal postaviť proti rušeniu rodičovských dôchodkov. Danko a minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) sa pri tejto téme vyhovárajú jeden na druhého. V reakcii na pondelkový spor medzi politikmi to vyhlásil predseda opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič.



"To, čo celé Slovensko tu sleduje, najmä okradnutí rodičia - dôchodcovia, je naozaj na hanbu tejto vládnej koalície. Nesľubovali náhodou pokoj a koniec chaosu? Ako viac si vieme predstaviť chaos, keď sa jeden kľúčový predstaviteľ koalície háda s druhým kľúčovým predstaviteľom koalície o tom, že kto je zodpovedný za to, že sa budú dôchodcom brať rodičovské dôchodky," myslí si Matovič. Obaja vládni politici sú podľa neho klamári.



Zrušenie rodičovského dôchodku vyplynulo z konsolidačných opatrení štátu.