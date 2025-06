Matovič: Danko sa obáva hlasov voličov zo zahraničia

Bratislava 4. júna (TASR) - Koalícia sa obáva hlasov voličov zo zahraničia, preto sa hovorí o prípadnom zrušení voľby poštou. Myslí si to líder hnutia Slovensko Igor Matovič, ktorý odmietol slová šéfa SNS Andreja Danka o tom, že by sa diali manipulácie s hlasmi zo zahraničia. Upozornil, že ľudia zo zahraničia v posledných parlamentných voľbách odovzdali o tisíce hlasov viac súčasnej opozícii ako koalícii.



Danko podľa Matoviča klame, keď hovorí, že existuje vážne podozrenie o zásadnej manipulácii alebo porušení tajnosti volieb. „Predpokladám, že nikto to na Slovensku nepostrehol, lebo som v súvislosti s voľbami, ktoré boli pred rokom a pol, nepostrehol nikde v médiách tému, že ľudia, ktorí volili zo zahraničia alebo ktokoľvek iný, kto stráži čestnosť volieb, že by mal pocit, že sa nejako manipulovalo s hlasovaním ľudí zo zahraničia,“ skonštatoval na stredajšej tlačovej konferencii Matovič.



Ak by sa voľba poštou zmenila na možnosť voliť na ambasáde, znížila by sa tým podľa Matoviča účasť na voľbách. „Idú zobrať ľuďom, ktorých zo Slovenska za 15 rokov pri moci vyhnali, právo, aby mohli rozhodovať o tom, akým spôsobom sa bude Slovensko vyvíjať ďalej,“ myslí si líder hnutia Slovensko. Pripomenul, že vládne strany dostali v parlamentných voľbách v roku 2023 zo zahraničia vyše 7000 hlasov a parlamentná opozícia cez 46.000 hlasov.



Diskusiu na zrušenie voľby zo zahraničia pripustil v utorok (3. 6.) šéf SNS. Danko odpovedal na novinársku otázku, že ak sa systém nezmení, bolo by lepšie takéto hlasovanie zrušiť. Hovoril o podozrení, že pri hlasovaní zo zahraničia dochádza k únikom informácií a manipuláciám.



Koaličný Smer-SD pre TASR reagoval, že sa zriadi komisia, ktorá bude riešiť volebnú legislatívu. „Smer-SD sa chce venovať volebnej legislatíve komplexne, preto bude zriadená komisia, ktorá sa týmito otázkami bude zaoberať,“ uviedla Ľubica Končalová z tlačového odboru strany. Hlasovať poštou zo zahraničia v predstihu sa dá momentálne pri voľbách do Národnej rady (NR) SR a pri referende.