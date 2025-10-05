Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Matovič dementoval slová J. Richtera k hlasovaniu o novele ústavy

Na snímke uprostred opozičný poslanec Igor Matovič (hnutie Slovensko). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Predseda poslaneckého klubu Smer-SD Richter v diskusnej relácii TA3 V politike uviedol, že o zámere poslancov Krátkeho i Krajčího zahlasovať za novelu ústavy sa vedelo.

Autor TASR
Bratislava 5. októbra (TASR) - Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič dementoval slová predsedu poslaneckého klubu Smer-SD Jána Richtera, že v prípade hlasovania o novele ústavy sa o zámere poslancov Mareka Krajčího a Rastislava Krátkeho podporiť zmeny vedelo skôr. „Tento pán trepe,“ povedal na Richterovu adresu. Dôrazne takisto odmietol, že by dostal od PS prísľub „omilostenia“ a možnosť pripojiť sa k opozícii na protestných zhromaždeniach, ak poslanci za novelu nezahlasujú.

„Pravda je taká, že sme v rámci klubu nechceli podporiť návrh Smeru s tým, že ak by takýto návrh predložilo KDH, podporili by sme to. Dvaja poslanci išli sólo jazdu. Jeden z nich bol schopný prijať zodpovednosť, druhý si myslel, že je majster sveta, tak sme ho vyrazili,“ okomentoval Matovič dianie vnútri hnutia po hlasovaní, ktorého výsledkom napokon bolo, že Krajčí v klube ostáva a Krátkeho z neho vylúčili.

Predseda poslaneckého klubu Smer-SD Richter v diskusnej relácii TA3 V politike uviedol, že o zámere poslancov Krátkeho i Krajčího zahlasovať za novelu ústavy sa vedelo, líder Hnutia Slovensko Matovič mal však veľký záujem, aby tak neurobili. „Presiakla informácia, že ak nezahlasujú, PS Matoviča ‚omilostí‘ a Hnutie Slovensko pozvú pripojiť sa k opozícii na protestných zhromaždeniach,“ povedal Richter.

Aj hnutie PS odmietlo slová šéfa klubu Smer-SD. „Tvrdenia pána Richtera sú absolútnym výmyslom. Žiadna takáto dohoda nikdy neexistovala. Pán Richter by sa namiesto halucinovania o opozícii mohol radšej venovať skutočným problémom Slovenska - napríklad tomu, ako jeho strana Smer každým dňom viac ožobračuje ľudí, prehlbuje Ficovu drahotu a ničí podnikateľské prostredie,“ reagovali pre TASR z mediálneho oddelenia PS.
