Matovič: Dohoda na personálnom obsadení vlády by mohla byť v utorok

Bratislava 9. marca (TASR) - Dohoda na personálnom obsadení novej vlády medzi potenciálnymi koaličnými partnermi by mohla byť v utorok (10. 3.), skonštatoval líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý je poverený zostavením vlády. Po pondelkovom stretnutí s odborníkmi v súvislosti s výstavbou nájomných bytov dodal, že po personálnom obsadení rezortov budú mať noví ministri za úlohu pripraviť časť programového vyhlásenia za svoje rezorty.



"V utorok by mala byť dohoda na personálnom obsadení, a potom si určíme mantinely pre každého ministra, aby mal domácu úlohu, čo má vypracovať do programového vyhlásenia vlády," povedal Matovič. Na otázku, či budú o zložení vlády v utorok aj informovať, odpovedal, že konkrétne mená budú zrejme komunikovať neskôr.



Za dôležité považuje to, aby každý rezort vypracoval svoju časť programového vyhlásenia vlády. Tomu má podľa jeho slov predchádzať dohoda partnerov na tom, ako chcú jednotlivé oblasti zreformovať, aby tak nastavili budúcim ministrom "mantinely".



V súvislosti s neprítomnosťou šéfa Za ľudí Andreja Kisku uviedol, že mu dopredu oznámil svoju neprítomnosť a požiadal ho, aby rokoval s podpredsedníčkou strany Veronikou Remišovou. Matovič dodal, že Kiska nikdy nemal ambíciu byť v exekutíve. Na otázku kto dostane rezort financií, keďže má oň záujem SaS aj OĽaNO ako víťaz volieb, odpovedal, že všetko je otvorené. Konkrétne mená vo vedení rezortov nešpecifikoval.