Matovič: EÚ prijala historicky najprísnejší postoj voči Turecku

Brusel 2. októbra (TASR) – Je dobré, že Európska únia zaujala doteraz najprísnejší postoj voči Turecku. Uviedol to v piatok premiér SR Igor Matovič (OĽaNO) po skončení dvojdňového summitu EÚ v Bruseli.



Premiér upozornil, že podstatnou časťou štvrtkových rokovaní lídrov bol postoj EÚ voči Turecku v súvislosti so sporom vo východnom Stredomorí, kde sa turecká strana dopúšťa nelegálnych prieskumných vrtov v cyperských či gréckych výsostných vodách.



"Podržali sme nášho partnera, Cyprus, a predtým, ako sme našli spoločný postoj k Bielorusku, tak sme zaujali jednoznačný postoj voči agresii Turecka, ktoré sa nekorektne správa k členovi EÚ," vysvetlil Matovič.







Podľa jeho slov členské krajiny Únie zatiaľ najjasnejšie odsúdili konanie Turecka a Ankare stanovili rámce normálneho správania voči jej členským krajinám. "Turecko už vie, kde sú jeho hranice a že ak ich prekročí, čo bude nasledovať. Som rád, že sa to takto nastavilo, a to v deň, keď Cyprus oslávil 60. výročie svojej nezávislosti," opísal situáciu.



Závery summitu sú však dosť vágne a hrozbu reštrikčných opatrení voči tureckej strane len naznačujú. Matovič v tejto súvislosti upozornil, že Európska rada musí pri rozhodovaní dospieť k jednomyseľnému stanovisku a závery sú kompromisom medzi rôznymi postojmi. Aj napriek tomu si myslí, že ide o dostatočne razantné opatrenie, ktoré voči Turecku v histórii EÚ zatiaľ nebolo prijaté.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)