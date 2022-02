Matovič Ficovi: Že sa nehanbíte moralizovať, kradli ste 12 rokov

Na snímke poslanec NR SR Robert Fico (Smer-SD) počas mimoriadnej schôdze Národnej rady SR k návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) z funkcie 18. februára 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 18. februára (TASR) - Vlády pod vedením šéfa Smeru-SD Roberta Fica rozkradli za 12 rokov miliardy eur, vytvorili megastroj korupcie, vydali vedenie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) do rúk mafie. Vyhlásil to vicepremiér a líder OĽANO Igor Matovič počas diskusie v Národnej rade (NR) SR k pokusu o odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) z funkcie. Ficovi odkázal, že urobí všetko pre to, aby sa nevrátil k moci. Opýtal sa ho tiež, či sa nehanbí moralizovať a ukazovať prstom na statočných vyšetrovateľov NAKA.Smer-SD zvolal schôdzu na odvolávanie Mikulca, pretože si myslí, že mal ovplyvňovať vyšetrovateľov NAKA. Matovič si zastal týchto vyšetrovateľov. Kritizoval Fica, že ich považuje za zločincov. Myslí si, že Fico chce svojím konaním odkázať desiatkam ľudí, ktorí sú vyšetrovaní zo zločinov, že sa vráti a postará sa o nich.skonštatoval a odporučil bývalým funkcionárom z čias Ficových vlád, aby začali svedčiť.Fico urobil podľa Matoviča zo Slovenska obrovský nástroj megakorupcie, spomenul napríklad bývalú štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú, ktorá mala. Líder OĽANO tiež Ficovi vyčítal, že vytvoril systém, v ktorom mohol niekto zabiť novinára za to, že sa mu nepáčia jeho články.vyhlásil s tým, že Fico nemá žiadnu mieru sebareflexie.odkázal Matovič šéfovi Smeru-SD.dodal s tým, že koalícia podľa neho dovládne.doplnil.Kritizoval tiež mienkotvorné médiá, že útočia na OĽANO, ktoré vyhralo voľby. Naznačuje, že by chceli mať v parlamente Progresívne Slovensko (PS), ktoré však vo voľbách neuspelo. Varuje, že ak by sa strany ako PS dostali do parlamentu, presadzovali by napríklad registrované partnerstvá a nedávali by dôraz na boj proti korupcii.Nezaradený poslanec Erik Tomáš reagoval, že Matovičova reč ich len utvrdzuje v podozrení, že ťahá nitkami a ovplyvňuje prokuratúru a políciu v neprospech opozície. Jeho kolega Matúš Šutaj Eštok označil Matovičov prejav za slabý a veľmi nervózny.