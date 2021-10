Matovič: Financie pre súkromné zdravotné poisťovne sa stopli

Bratislava 13. októbra (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR neberie na zdravotnú starostlivosť Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR ani „jedno jediné euro“. V stredu to povedal minister financií Igor Matovič (OĽANO). Stopnutie financií pre zdravotníctvo zdôvodnil tým, že súkromné zdravotné poisťovne by si financie vyplatili na svoje účty na Cypre.



"Vysvetľovali sme si pohľady. Základná vec bola 232 miliónov eur – viazanie výdavkov tento rok,“ informoval Matovič o stretnutí s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO). Zástupcom rezortu zdravotníctva podľa jeho slov vysvetlili, že ide len o dodržiavanie zákona.



Nemocnice pre pandémiu budú podľa neho poskytovať menej zdravotnej starostlivosti. Finančné prostriedky im určené sa tak podľa ministra financií odsunú na neskôr. Inak by si podľa jeho slov súkromné zdravotné poisťovne odviedli zisky na cyperské účty a peniaze pre chorých ľudí by neboli.



"Chránime peniaze pre chorých ľudí na čas, kedy poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú poskytovať reálnu zdravotnú starostlivosť," dodal s tým, že peniaze dostanú vtedy, keď ich budú reálne potrebovať.