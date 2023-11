Matovič: Hlas podviedol voličov sľubmi o vyplatení 13. dôchodkov

Bratislava 3. novembra (TASR) - Hlas-SD podviedol voličov predvolebnými sľubmi o vyplatení 13. dôchodkov vo výške 640 eur už tento rok. Vyhlásil to líder hnutia Slovensko Igor Matovič na piatkovej tlačovej konferencii. Vyzval vládu, aby na najbližšom rokovaní prijala zmenu zákona. Ak tak neurobí, s návrhom chcú prísť do Národnej rady (NR) SR poslanci z hnutia. Hlas-SD v reakcii deklaroval, že za dôchodcov bude vo vláde bojovať intenzívnejšie, ako to robil v opozícii. Strana pripomenula, že zvýšenie tohtoročných dôchodkov predložili jej poslanci.



Matovič sa pýta, čo sa stalo s predvolebnými sľubmi Hlasu-SD. Tvrdí, že štátny rozpočet by výdavky dokázal vykryť. Skonštatoval, že splnenie sľubu by znamenalo dať koncom tohto roka na dôchodky zhruba 939 miliónov eur. Miesto toho vyplatí podľa jeho slov štát zhruba 296 miliónov. Líder hnutia tvrdí, že dôchodcovia si tak rozdelia o 643 miliónov eur menej, ako im sľúbil líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.



"O 13. dôchodku ide s nekonečnou drzosťou verejne rozprávať Igor Matovič, ktorého jedným z prvých krokov vo funkcii premiéra bolo zrušenie už zákonom schválených 13. plnohodnotných dôchodkov. Zrušil ich spolu s ďalšími sociálnymi opatreniami napriek svojmu verejnému predvolebnému sľubu, že nesiahne na žiadne sociálne istoty slovenských občanov," reagoval Hlas-SD. Strana pripomenula aktivity svojich poslancov v minulom volebnom období a prijatie zvýšenia tohtoročných dôchodkov.