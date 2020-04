VIDEO: Matovič je sklamaný z postupu poslancov Smeru-SD v NR SR

Bratislava 20. apríla (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) je sklamaný z postupu poslancov Smeru-SD, ktorí odišli z rokovacej sály pred tým, ako predstavil v pléne programové vyhlásenie vlády (PVV). Vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) to označila za neúctu.



Matovič považuje krok poslancov Smeru-SD za úbohé správanie. Remišová podotkla, že ide o neúctu voči občanom Slovenska a v prvom rade je to podľa nej neúcta voči demokracii ako takej.







Premiér zároveň na tlačovej konferencii pred parlamentom novinárom vysvetlil, že zámer distribúcie vládnych novín je plnením predvolebného sľubu. "Ide nám o to, aby sme splnili to, čo sme sľúbili pred voľbami, že budeme otvorene vládnuť a zabezpečíme, aby do každej domácnosti chodili vládne noviny, kde bude odpočet, čo sa podarilo na ministerstvách dosiahnuť," povedal Matovič s tým, že chce urobiť všetko pre to, aby to nebola propaganda, ale aby šlo o informovanie.



Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš zároveň podotkol, že návrh programového vyhlásenia vlády mohli pripomienkovať aj poslanci klubu.



Strana Za ľudí bola a bude hlasom rozumu, povedal na tlačovej konferencii podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí). Remišová ocenila, že do PVV sa podarilo dostať všetky protikorupčné opatrenia, ktoré strana navrhovala a takisto aj hĺbkovú reformu justície. Garantovala tiež, že Za ľudí bude vo vláde konštruktívnym a zároveň aj racionálnym partnerom.



Minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík vníma PVV ako rozumný kompromis, ocenil, že sa do dokumentu dostal zámer masívne a rýchlo zlepšovať podnikateľské prostredie. Dodal, že agendu registrovaných partnerstiev zaradili do koaličnej zmluvy. Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová skonštatovala, že každý poslanec vrátane expertov SaS mal možnosť pracovne vstúpiť do rokovaní o PVV.



Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár je rád, že sa do PVV podarilo dostať všetky najdôležitejšie veci z programu hnutia, ide o výstavbu štátnych nájomných bytov, exekučnú amnestiu či zrušenie doplatkov za lieky. Zároveň vyzval všetkých poslancov, aby boli vo vystúpeniach v parlamente vecní, struční a aby sa vyhli osobným invektívam a urážkam.