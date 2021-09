Matovič: Koalícia sa nedohodla na zákone o rozpočtovej zodpovednosti

Bratislava 5. septembra (TASR) – Koalícia sa stále nedohodla na ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minúť dvanásť. V prípade nedohody pripustil aj škrtanie výdavkov ministerstiev. Poslanec a bývalý šéf rezortu financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) vyzdvihol potrebu konsolidácie verejných financií.



Matovič poukázal na to, že aj programové vyhlásenie vlády (PVV) hovorí o rozpočtovej zodpovednosti. Strana SaS si však podľa neho "vymyslela" niečo, čo nie je v PVV a "vydierajú", že keď daňová brzda v zákone nebude, nezahlasujú zaň. "Verím, že SaS prestane trucovať, prijmeme zákon o rozpočtovej zodpovednosti," dodal minister.



Skonštatoval, že bude robiť všetko pre to, aby návrh zákona v septembri schválili. "Ak tam tá dohoda nebude, áno, budeme škrtať a pôjdeme po výdavkoch každého jedného ministerstva," zdôraznil Matovič. Kamenický podotkol, že minister hovorí o rozpočtovej zodpovednosti voči verejným financiám, pričom dlh stúpa. Vyhlásil, že je potrebné konsolidovať verejné financie.



V súvislosti s daňovo-odvodovou reformou Matovič priblížil, že má ambíciu predstaviť ju v priebehu septembra. Kamenický tvrdí, že je za tým populizmus a minister financií podľa neho nemá spočítané, čo bude robiť.