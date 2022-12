Matovič končí vo vedení MF SR, rezort dočasne povedie premiér Heger

Bratislava 23. decembra (TASR) - Líder OĽANO Igor Matovič končí vo funkcii ministra financií. Vedením Ministerstva financií (MF) SR poverila prezidentka SR Zuzana Čaputová dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO).



Matovič odišiel z vedenia rezortu po tom, ako poslanci v Národnej rade (NR) SR schválili štátny rozpočet na ďalší rok. Jeho odchod bol aj požiadavkou opozičnej SaS. Matovič ešte pred schválením rozpočtu ponúkol liberálom, že ak návrh podporia, z postu ministra odíde.







Súčasná koalícia má podľa slov predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) do konca januára pripraviť zmenu ústavného zákona a priviesť Slovensko k predčasným voľbám. Dodal, že ak tomu nedôjde, ku koncu januára alebo začiatkom februára prezidentka vymenuje úradnícku vládu. To Kollár odmieta.



Heger avizoval januárové rokovania o novej väčšine 76 poslancov. Šéf SaS Richard Sulík odmietol, že by schválenie rozpočtu znamenalo začiatok ďalšej spolupráce SaS a koalície. Kollár trvá na predčasných voľbách, premiérovi ale nebude kaziť rokovania o novej väčšine.