Matovič: Kritika eurokomisie sa vzťahuje na Pellegriniho vládu

Brusel 1. októbra (TASR) - Nová slovenská vláda sa nemá za čo hanbiť, lebo stredajšia správa Európskej komisie (EK) o právnom štáte, ktorá analyzuje aj situáciu na Slovensku, je zhodnotením stavu, ktorý platil počas predošlej vlády. Uviedol to vo štvrtok, cestou na zasadnutie Európskej rady v Bruseli, premiér SR Igor Matovič (OĽaNO).



Predseda vlády na otázku médií, ako vníma prvú správu eurokomisie o stave právneho štátu vo všetkých 27 krajinách EÚ, ktorá má v prípade Slovenska viacero kritických častí v oblasti súdnictva či boja proti korupcii, Matovič upozornil, že ide o hodnotiacu správu za rok 2019.



"Dnes vládneme my, ale je to výsledok a vysvedčenie Pellegriniho vlády. Jasné, že nás mrzí, že Slovensko dostane po ušiach za korupciu a podobne, ale na druhej strane ja sa nemám za čo hanbiť," odkázal premiér.



A dodal, že ak by táto téma prišla na pretras počas rokovaní lídrov na summite v Bruseli, tak im pripomenie, že Národná kriminálna agentúra (NAKA) na Slovensku zasahuje takmer každý druhý deň a "rad-radom" zatvára aj významné osobnosti.



"Dnes práve Slovensko je vzorom boja proti korupcii a boja proti mafii," odkázal premiér.



spravodajca TASR Jaromír Novak