Bratislava 15. septembra (TASR) - Poslanec a líder opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič kritizuje údajné plánované zmeny v rodičovskom dôchodku. Vládny kabinet ho chce podľa neho v súčasnej podobe zrušiť a namiesto toho zaviesť pre ľudí možnosť poskytnúť rodičom dve percentá z dane z príjmu. Uviedol to na nedeľňajšej tlačovej konferencii.



Údajný zámer skritizoval. Dôchodcovia by podľa neho mohli v prípade schválenia návrhu dostať menej peňazí. "Na budúci rok malo ísť formou rodičovského dôchodku dôchodcom 330 miliónov eur. Touto fintou dosiahnu, že ušetria 330 miliónov a zalepia oči dôchodcom 30 miliónmi," skonštatoval.



Matovič sa domnieva, že návrh by sa negatívne dotkol aj občianskych združení či neziskových organizácií, ktorým v súčasnosti možno poskytnúť podiel zaplatenej dane z príjmu. "Logicky, absolútna väčšina ľudí, keď si bude mať vybrať medzi občianskym združením a svojimi vlastnými rodičmi, peniaze posunie rodičom," podotkol.