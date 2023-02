Matovič: Kuciak staval zistenia na dátach, mal lásku k pravde

Bratislava 21. februára (TASR) - Novinár Ján Kuciak staval svoje zistenia len na faktoch, dátach a reálnych zisteniach. Novinári by mali byť hľadačmi pravdy a uvedomovať si okrem slobody aj svoju zodpovednosť. Vyzval ich k tomu líder OĽANO Igor Matovič počas spomienky na piate výročie smrti Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



Kuciak mal podľa Matoviča lásku k pravde a jeho zistenia boli bez manipulácií. "Po piatich rokoch je tu priestor dať si ruku na srdce a pýtať sa, či sa slovenské médiá vydali Kuciakovou cestou," skonštatoval líder OĽANO počas brífingu vo Veľkej Mači. Pripomenul, že na Slovensku ľudia vo veľkej miere veria dezinformáciám.



Matovič vyzval novinárov, aby boli hľadačmi pravdy a aby ju nevytvárali. Novinári majú byť podľa neho zodpovední voči spoločnosti a odolávať pokušeniu používať manipulácie.







Vyhlásil, že vražda sa mohla odohrať vďaka systému, ktorý vytvorili lídri Smeru-SD a Hlasu-SD Robert Fico a Peter Pellegrini. Kritizoval, že niektorí novinári a politici legitimizujú Pellegriniho stranu ako budúceho koaličného partnera. "Zrazu sa tvárime, akoby to nebol Smer," povedal a vyzval ostatné demokratické strany, ktoré chcú alternatívu, aby vylúčili z povolebnej spolupráce Hlas-SD.



Šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš pripomenul, že v týchto dňoch sa zamýšľame, či dnes už je Slovensko na tej správnej ceste. "Aj keď som si vedomý, že sme určite aj my urobili mnoho chýb, budeme robiť všetko pre to, aby sme odkaz Jana Kuciaka zachovali," zdôraznil.