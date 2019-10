Matovič: M. Glváč si mal cez Mariana K. vybavovať riadený rozhovor

Bratislava 22. októbra (TASR) - Podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD) si mal cez Mariana K. u jemu blízkej redaktorky dohadovať "riadený rozhovor" v slovenskom týždenníku. Informoval o tom líder hnutia OĽaNO Igor Matovič na utorkovom tlačovom brífingu. Matovič vyzval Glváča, aby odstúpil z funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR, inak zverejní aj zvyšok jeho komunikácie. Apeloval aj na premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby tlačil na jeho odvolanie.



Matovič tvrdí, že Glváč si rozhovor dohadoval cez komunikačnú platformu Viber. Glváča vyzval, aby konečne hovoril pravdu a vzdal sa postu podpredsedu parlamentu. Dal mu čas do stredy (23. 10.), inak podľa svojich slov zverejní zvyšných zhruba 900 správ medzi ním a Marianom K.



Na otázku ako získal komunikáciu, odpovedal, že svoje zdroje neprezradí. "Budú zrejme voči mne nejaké sankcie, mne to nevadí," povedal s tým, že verejný záujem je dôležitejší a pravosť komunikácie garantuje. Na otázku, či má k dispozícii aj komunikáciu medzi nimi z obdobia po vražde, odpovedal, že nie.



Glváč v utorok ráno reagoval aj na komunikáciu s Marianom K. zverejnenú Denníkom N, podľa ktorého si mal dohadovať biznis s Marianom K. Tvrdenia odmietol. Články o Threeme považuje za cielenú diskreditáciu jeho osoby a strany Smer-SD. Podal aj trestné oznámenie.



K údajnej komunikácii s Marianom K. sa Glváč podľa svojich slov nevie vyjadriť, pretože mu ju "doteraz nikto neukázal". Podľa poslanca už zverejnená komunikácia nesedí so skutočnosťou. Glváč zároveň uviedol, že ho zverejnená komunikácia nijak nediskvalifikuje ani nepoukazuje na žiadne porušenie zákona či zneužívanie postavenia verejného činiteľa. Tvrdí, že sa s Marianom K. nestretol od roku 2012.



Premiér Pellegrini v pondelok (21. 10.) uviedol, že sa na komunikáciu Glváča s Marianom K. bude pýtať a ak sa potvrdí "toxický obsah" tejto komunikácie, tak bude vážne uvažovať ako ďalej. "V správnom momente zaujmem k tomu stanovisko," povedal.



Marian K. je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.