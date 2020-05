Matovič: Mafia má strach z toho, že by bol Lipšic generálny prokurátor

Bratislava 7. mája (TASR) – Mafia má obrovský strach z toho, že by jej Daniel Lipšic mohol z pozície generálneho prokurátora ísť „po krku“. Po štvrtkovom rokovaní vlády to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) v reakcii na otázku, či nehodlá koalícia účelovo meniť zákon, aby mohol advokát kandidovať. Myslí si, že mafia urobí čokoľvek, aby Lipšica spochybnila.



Premiér v tejto súvislosti poukázal aj na programové vyhlásenie vlády. „Keď pôjdeme dôsledne podľa programového vyhlásenia vlády, tak by sme mali rozšíriť okruh kandidátov, ktorí môžu kandidovať,“ vysvetlil s tým, že kandidovať by mohli všetci s právnickým vzdelaním.



Vládny program navrhuje voľbu generálneho prokurátora podľa štandardov pre kandidátov na ústavných sudcov. Po novom ani tí nemusia byť pôvodne sudcami. Premiér verí, že do otvoreného výberového konania sa prihlásia aj ďalší "statoční" ľudia.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová v ostatných dňoch pre viacero médií uviedla, že by zmena zákona iba kvôli Lipšicovi mohla byť účelová. Premiér nevie, na základe čoho by si zo zmeny zákona prezidentka takýto záver vyvodzovala.



Za možných kandidátov na generálneho prokurátora sa skloňujú v posledných dňoch okrem advokáta Daniela Lipšica mená viacerých prokurátorov ako Ján Šanta, Maroš Žilinka, Ján Hrivnák, Vasiľ Špirko alebo Jozef Čentéš.