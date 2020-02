Matovič mieni, že volebná účasť môže dosiahnuť vyše 70 percent

Bratislava 26. februára (TASR) – Predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič si myslí, že by účasť v tohtoročných parlamentných voľbách mohla dosiahnuť aj viac ako 70 percent. Uviedol to v stredu na bratislavskom Námestí SNP. Zároveň vyzval ľudí, aby išli voliť.



"Môj sen je 75-percentná účasť, čo by bolo výrazne vyššie, ako to bolo naposledy. Mám ten pocit, že také niečo môžeme spoločne dosiahnuť. Aj z nezverejnených prieskumov je zrejmé, že sme zobudili spiaceho draka," povedal líder hnutia OĽaNO s dôvetkom, že tým myslí ľudí, ktorí nechodia voliť.



Podľa jeho slov dva milióny slovenských občanov stratili dôveru v štát a v politické strany, no k voľbám chcú prísť tentoraz preto, aby mohli zmeniť Slovensko. Je "hlboko presvedčený", že v týchto voľbách rozhodnú ľudia, ktorí predtým nevolili. Podľa Matoviča by mal byť premiérom ten, kto bude najsilnejší vo vládnom zoskupení, čiže ten, kto bude predsedom najsilnejšej strany či hnutia z budúcej vládnej koalície.



To, že OĽaNO je pripravené prebrať zodpovednosť v prípade úspechu v sobotných parlamentných voľbách, deklaroval predseda poslaneckého klubu hnutia Eduard Heger. O rozdelení rezortov podľa jeho slov nechcú špekulovať. Na otázku, či bude novým ministrom financií alebo hospodárstva, neodpovedal. Matoviča, ako potenciálneho budúceho premiéra, označil za zodpovedného človeka.



"Zdravé verejné financie sú kľúčom k tomu, aby Slovensko napredovalo," povedal. Skonštatoval, že je podľa neho dobré, ak majú premiér a minister financií k sebe blízko. Nechce však predbiehať. Zdôraznil, že hnutiu nejde o pozície, ale o dobré riešenia. "Veľmi si ctíme dôveru občanov, prvoradé sú pre nás voľby. Počkáme si na to. Chceme prinášať riešenia pre ľudí," povedal Heger.



Matovič má podľa vlastných slov ambíciu byť premiérom, pokiaľ jeho hnutie bude zostavovať vládu, rozhodnúť o tom však musia ľudia. "Kto by ju nemal? Každý predseda politickej strany tú ambíciu má, keď reálne chce Slovensko posunúť dopredu a chce urobiť zo Slovenska dobré miesto na život," vysvetlil pre TASR.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.