Matovič: MZ už má niektoré výsledky maďarských testov Sputnika

Gönyű 29. apríla (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó a podpredseda vlády SR a minister financií Igor Matovič (OĽANO), ktorí sa vo štvrtok zúčastnili na slávnostnom sprevádzkovaní nových cezhraničných elektrických vedení pri severomaďarskej obci Gönyű, hovorili aj o koronavírusovej pandemickej situácii a o očkovaní proti COVID-19.







Matovič nevyvrátil, že so Szijjártóom hovorili aj o ruských vakcínach Sputnik V, avšak viac o tom odmietol povedať. Na otázku testovania ruskej očkovacej látky maďarskými laboratóriami povedal, že Ministerstvo zdravotníctva SR zrejme už má niektoré výsledky troch šarží preverovaných v Maďarsku k dispozícii.



Slovenský vicepremiér poznamenal, že podľa súčasného stavu je ruská strana vlastníkom vakcín dodaných na Slovensko. "My máme peniaze, zároveň ale vakcíny sú u nás a prebiehajú testy v Maďarsku," zhrnul Matovič situáciu a dodal, že zároveň Rusko z obáv z prípadných manipulácií s týmito vakcínami "zo strany zlomyseľných ľudí" si niekoľko stoviek očkovacích látok vyžiadalo na pretestovanie, či sú v poriadku. Na margo skladovania vakcín na Slovensku spresnil, že je to tak na základe ponuky súčasného ministerstva zdravotníctva.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)