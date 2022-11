Matovič: Náborový príspevok má prilákať späť skúsených zdravotníkov

Bratislava 25. novembra (TASR) – Avizovaná ponuka vlády na náborový príspevok má ambíciu prilákať skúsených zdravotníkov zo zahraničia späť do slovenských nemocníc. Detaily budú predstavené v piatok (25. 11.). Minister financií a šéf OĽANO Igor Matovič to uviedol vo štvrtkovej diskusnej relácii TV Joj Na hrane. Poslankyňa parlamentu Jana Bittó Cigániková (SaS) volá po systémových riešeniach.



Matovič v relácii zopakoval, že prvých sedem požiadaviek Lekárskeho odborového združenia je o vylepšení systému zdravotníctva a vláda ich podporuje. Rozchádzajú sa pri otázke platov. Tvrdí, že na stredajší (23. 11.) návrh stabilizačného príspevku eviduje stovky pozitívnych ohlasov od zdravotníkov a aj z radov lekárov, ktorí nepodali výpovede.



"Už pred rokom bolo jasné, že musíme zvyšovať platy, aby sme boli konkurencieschopní," povedala Bittó Cigániková. Dodatočné požiadavky odborárov však označila za vydieranie. Vyzvala ich, aby mysleli na pacienta. "Vráťme sa k systémovým riešeniam. Systémové riešenie bolo predtým pomerne férovo navrhnuté. Toto by mali lekári prijať," zdôraznila.



Matovič v relácii tiež uviedol, že si vie kedykoľvek predstaviť návrat súčasného poslanca parlamentu Mareka Krajčího (OĽANO) späť do funkcie šéfa rezortu zdravotníctva. Prípadnú zmenu na tomto poste by Bittó Cigániková nepovažovala za šťastnú.