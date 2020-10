Matovič naďalej kritizuje SaS, Sulík vyzval na dodržiavanie opatrení

Bratislava 15. októbra (TASR) - Spor medzi premiérom Igorom Matovičom (OĽANO) a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) v súvislosti s protiepidemickými opatreniami naďalej pokračuje. Matovič na sociálnej sieti kritizoval SaS, že sa "cynicky rozhodla zahrať na ľúbivú nôtu s jediným cieľom - získať nových voličov". Sulík vyzval ľudí na dodržiavanie opatrení.



Podľa Matoviča bolo plánom, aby sa všetky koaličné strany postavili za nepopulárne opatrenia. "A keď ich nevyhnutnosť ľuďom spoločne vysvetlíme a nebude ich nikto z nás spochybňovať, ľudia pochopia, že toto je najrýchlejšia cesta k normálnemu životu," skonštatoval na sociálnej sieti.



SaS sa však podľa Matoviča rozhodla "zahrať na ľúbivú nôtu" s cieľom získať nových voličov "bez akéhokoľvek ohľadu na verejný záujem". "Osobne sa obávam devastačných následkov bludov šírených stranou SaS na ochotu ľudí zomknúť sa a spoločne zabrať voči nášmu skutočnému nepriateľovi," skonštatoval premiér.







Sulík na sociálnej sieti reagoval, že ho mrzí, že predseda vlády odignoroval jeho opakované návrhy z leta týkajúce sa hraníc tak, "že do vnútrozemia smie len ten, kto má negatívny test, ten, kto si spraví test na hranici, pendler alebo vodič nákladného auta". Šéf SaS zároveň žiada ľudí, aby nosili rúška, dezinfikovali si ruky, dodržiavali odstupy a ak to nie je nutné, aby sa nezhromažďovali. "Fakt to nestojí za to. Všetko ostatné nech ide teraz bokom," dodal.







Konflikt v koalícii vznikol po tom, čo Sulík nesúhlasil s návrhmi pandemickej komisie vlády v súvislosti so zatváraním reštaurácií či fitnescentier a v nedeľu (11. 10.) odišiel z rokovania ústredného krízového štábu. Kritizoval, že odborníci nemajú dáta o nakazených. Premiér označil jeho správanie za mimoriadne nezodpovedné a neľudské.



Matovič vo štvrtok odcestoval na samit Európskej rady do Bruselu, kam nevzal štátneho tajomníka rezortu diplomacie Martina Klusa (SaS). Premiér nemá podľa svojich slov najmenší dôvod "byť nadmieru ústretový voči SaS a jej predstaviteľom", kým nevyzvú ľudí, aby dodržiavali opatrenia.



Klus zvykol sprevádzať premiéra, ako tzv. sherpa, čiže hlavný koordinátor európskych tém. Šéf parlamentného európskeho výboru Tomáš Valášek (Za ľudí) reagoval, že pointou sherpov je pomáhať premiérom. "Sú to hlavní koordinátori EÚ tém pre danú vládu a spravidla vedia o agende EÚ viac ako ktorýkoľvek iný smrteľník v danej krajine," napísal na sociálnej sieti s tým, že sherpovia sprevádzajú premiéra úskaliami EÚ tém. "Alebo nesprevádzajú, ako tomu bude dnes v slovenskej delegácii," dodal Valášek.





Samotná SaS upozornila, že prepájať napätie v koalícii s európskou agendou nie je vhodné. "O to viac, že štátny tajomník Martin Klus ako náš zástupca v Rade pre všeobecné záležitosti, ktorá samit pripravuje, a sherpa má v tejto súvislosti odbornú, a nie politickú rolu. Navyše, podľa kompetenčného zákona je za koordináciu európskych politík zodpovedné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR," tlmočil postoj liberálov hovorca Sas Ondrej Šprlák.