Matovič nastavil opozícii pascu, tvrdí M.Beblavý, k výzve sa nepridá

Bratislava 7. februára (TASR) - Mimoparlamentná koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu sa k výzve lídra opozičného hnutia OĽaNO Igora Matoviča na internetovú anketu o programe pre budúcu vládnu koalíciu nepridá. Predseda strany Spolu Miroslav Beblavý to označil za vydieranie a predvolebnú šou. Matoviča vyzval, aby od podobného správania upustil. Zdôraznil potrebu diskutovať o programoch strán. K výzve sa neplánuje pridať ani opozičná SaS. Jej predseda Richard Sulík takýto postup nepovažuje za správny.



"Internetové ankety nie sú to, čo zabezpečí na Slovensku skutočnú zmenu. To, čo zabezpečí skutočnú zmenu, sú prepracované programy, dobre pripravené, premyslené, ktoré majú reálnu šancu byť uskutočnené a zároveň schopnosť spolupracovať a nie rozbíjať spoluprácu," povedal Beblavý. Skonštatoval, že opozícia o svojich programoch rokuje dlhodobo, pričom Matovič nechcel byť súčasťou rokovaní.



Tvrdí, že Matovič svojimi podmienkami nastavil opozícii pascu. "Je na ňom, aby ustúpil od vydierania a aby s nami všetkými rokoval buď teraz, alebo, ak chce počkať, po voľbách, o tom, ako urobiť reálny program pre zmenu," podotkol Beblavý. Zatiaľ to podľa jeho slov ale nevyzerá tak, že by bol Matovič spoľahlivým partnerom. Ak by OĽaNO vyhralo voľby, bude podľa vlastných slov rešpektovať vôľu voličov.



Predseda SaS Richard Sulík Matovičovu výzvu nepovažuje za správny postup, hoci to na jednej strane označil za milú aktivitu kvôli snahe spojiť opozíciu pred voľbami. "Nesúhlasím s kladením kardinálnych podmienok vstupu do vlády, navyše sa opiera o akési anonymné hlasovanie. SaS sa k tejto aktivite nepridá, rozhodnúť nechávame voličov a budúca vláda vznikne presne tak, ako si to budú želať voliči," skonštatoval.



Hnutie OĽaNO nedávno pozvalo ostatné demokratické opozičné strany, aby sa pridali k iniciatíve hlasovania občanov o otázkach, ktoré majú byť podmienkou vytvorenia vládnej koalície. Subjekty Za ľudí, SaS, KDH, Sme rodina a koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu by podľa hnutia mali pridať k ich 11 otázkam svoje návrhy, o ktorých majú ľudia hlasovať. Podľa lídra OĽaNO Igora Matoviča tým môžu osloviť množstvo nevoličov.