Matovič chce zmeny pri politických reláciách, Hlas hovorí o cenzúre

Bratislava 23. mája (TASR) - Minister financií Igor Matovič (OĽANO) mal na nedeľnej (22. 5.) koaličnej rade navrhnúť zmeny pri politických diskusných reláciách tak, aby sa zastúpenie v nich určovalo podľa toho, či strany prešli parlamentnými voľbami. Opozičný Hlas-SD zámer kritizuje a hovorí o cenzúre médií. Koaliční partneri Matovičov zámer zrejme nepodporia.



"V snahe zabetónovať sa pri moci sa Igor Matovič rozhodol ísť cez mŕtvoly," vyhlásil líder Hlasu-SD a nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini. Podotkol, že nominanti OĽANO vrátane ministra financií odchádzajú z diskusií ako "zbití psi". Matoviča označil za ohrozenie základných pravidiel demokracie, ústavných práv občanov a elementárnych zásad právneho a sociálneho štátu. "Kým tento človek bude sedieť vo vláde, Slovensko nemá šancu na zmenu k lepšiemu," uzavrel Pellegrini.



Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová nechcela vynášať z rokovaní koalície. Vzhľadom na medializovanie informácie pre TASR uviedla, že minister nemá na takýto zámer súhlas koaličných partnerov a SaS to nepodporí. S návrhom nesúhlasí ani strana Za ľudí, pre TASR to potvrdil jej podpredseda Juraj Šeliga.



Matovič na pondelňajšej tlačovej konferencii vyhlásil, že svoj návrh na zmenu pravidiel bude naďalej presadzovať, nebráni sa však diskusii. Baviť sa o tom chce od júna do septembra. Vyhlásil, že nechce médiám diktovať, kto do politických diskusií môže prísť a kto nie, pre stráženie verejného záujmu v médiách je však podľa neho dôležité nastaviť jasné a transparentné pravidlá pozývania politických hostí do diskusií. Ročne by mali v nich mať adekvátne zastúpenie všetky politické subjekty napríklad na základe výsledkov volieb či volebných prieskumov.



Nepáči sa mu, že niektorí politici majú v diskusiách nadštandardné zastúpenie, ale aj to, že niektorí politici sú tabuizovaní, napríklad aj tí s extrémistickými názormi. Pri konfrontácii priamo v diskusii spôsobia podľa neho menej problémov, ako napríklad na sociálnej sieti. Na otázku, či má vedomosť o tom, že by to fungovalo v niektorej z demokratických krajín, odpovedal záporne.



Matovičov návrh kritizuje aj opozičný Smer-SD. "Predseda neexistujúcej politickej strany OĽANO Matovič oznámil na koaličnej rade, že zákonom chce určovať, kto bude a kto nebude v televíznych diskusných reláciách," napísal na sociálnej sieti líder Smeru Robert Fico. Matovičov nápad označil za šialený.



Ministerstvo kultúry SR sa v pondelok k téme nevyjadrilo.