VIDEO: Matovič ponúka SaS svoju demisiu

Vyjadrenie Igora Matoviča k aktuálnej politickej situácii



Kolegovia z SaS pred celým Slovenskom po voľbách sľúbili bezhraničnú lojalitu a vernosť demokratickým voličom. Po odchode z koalície zase sľúbili byť konštruktívnou opozíciou. To, čo sa deje, dnes vidíte sami.



Dnes o 17. hodine rozhodnú o osude koalície hlasy skorumpovanej mafie, voči ktorej sme svojho času spolu bojovali. Rozhodnú hlasy ľudí, ktorých sami nazývajú fašistami. A úplne rozhodujúci hlas bude patriť človeku, ktorému sa z noci do rána obrátilo záhadne svedomie.



Slovensko nevyhnutne potrebuje pokoj. Toto konanie však prináša rozvrat. Povalenie vlády v tomto čase spôsobí totálny chaos a neschválený štátny rozpočet strádanie ľudí a mimoriadne ekonomické škody pre štát.



Do politiky som vstúpil s dvoma hlavnými cieľmi - odstaviť skorumpovaných politikov od moci a takto zachránené financie dať do rúk najmä rodinám s deťmi. Nikdy neustupujem zlu, ale ešte viac mi záleží na rukojemníkoch. Dnes sú rukojemníkmi všetci ľudia na Slovensku.



Preto ponúkam SaS moju demisiu.



Moja ponuka platí, ak klub SaS stiahne návrh na vyslovenie nedôvery vláde a podporí návrh štátneho rozpočtu v predloženej podobe, čím ľudia prestanú byť rukojemníkmi politických hier.



Prosím o pochopenie najmä mojich voličov. Toto nie je zrada, len ďalšia časť nášho spoločného zápasu.



