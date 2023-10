Matovič: OĽANO a priatelia nevyjadrí tichú podporu žiadnej z koalícií

Bratislava 8. októbra (TASR) - Líder OĽANO a priatelia Igor Matovič je presvedčený o tom, že vládnu koalíciu budú tvoriť Smer-SD, Hlas-SD a SNS. V prípade vytvorenia štvorkoalície Progresívne Slovensko (PS), Hlas-SD, SaS a KDH by jej OĽANO a priatelia nevyjadrilo tichú podporu. V nedeľu to v relácii RTVS O 5 minút 12 uviedol Matovič.povedal Matovič. Jozef Viskupič zvolený za OĽANO sa pred časom vyjadril, že by vládu štvorkoalície PS, Hlas-SD, KDH a SaS podporil. Matovič ale uviedol, že Viskupič je liberálnejšie zmýšľajúci, zároveň si však spolu s Erikou Jurinovou neuplatnia poslanecký mandát, pretože dali verejný prísľub.Poslanec Tomáš Taraba, ktorý vo voľbách uspel na kandidátnej listine SNS, sa vyjadril, že SNS rešpektuje výsledky volieb. Preto by mal byť premiér z najúspešnejšej strany vo voľbách, teda zo Smeru-SD.povedal Taraba s tým, že SNS by si tak mohla nárokovať viac ministerstiev. Začiatkom týždňa by sa mali stretnúť lídri Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS na spoločnom rokovaní, aby odstránili niektoré prekážky, napríklad pri kultúrno-etických otázkach.V prípade vojenskej podpory Ukrajiny má SR podľa Tarabu zbrane predávať a Ukrajina by nemala dostávať nič zadarmo. S výrokom súhlasil aj Matovič s tým, že Slovensko máTrojkoalícia Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS by mala 79 poslancov, podľa Matoviča nehrozí, že by sa malo meniť zahraničné smerovanie Slovenska.Po stredajšom (4. 10.) rokovaní vlády premiér Ľudovít Ódor predstavil návrh takmer 100 opatrení v objeme sedem percent hrubého domáceho produktu (HDP), respektíve necelých 10 miliárd eur. Návrhy mieria k vyššiemu zdaňovaniu (napríklad zvýšenie DPH i zrušenie zníženej DPH pri základných potravinách) i škrtom výdavkov v sociálnych oblastiach (napríklad zrušenie rodičovského či 13. dôchodku alebo znižovanie prídavkov na dieťa). Taraba by sociálny štandard neznížil. Riešenia vidí v zdanení bánk či mimoriadnych ziskov z ruskej ropy. Matovič sa vyjadril, že je potrebné konsolidovať verejné financie, no budúcej vláde by odporúčal znížiť daňovú medzeru stíhaním podvodníkov, ktorí neplatili DPH. "" dodal Matovič.