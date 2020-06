Matovič: Otvárame hranice medzi Českom, Maďarskom, Rakúskom a SR

Na snímke predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) počas tlačovej konferencie po zasadnutí konzília odborníkov v nedeľu 5. apríla 2020 v Bratislave. Na pondelkovom (6. 4.) zasadnutí vlády navrhne premiér prijatie uznesenia obmedziť voľný pohyb osôb od 8. apríla do 13. apríla s výnimkou ciest do a zo zamestnania, nákupu, návštevy lekára, pobytu v prírode v rámci okresu, pohrebu príbuzného, starostlivosti o príbuzného či susedskej výpomoci. Premiér to oznámil v nedeľu po stretnutí s lekárskymi odborníkmi.