Matovič po odchode SaS: Opozícia v koalícii odchádza do opozície

Bratislava 5. septembra (TASR) - Opozícia v koalícii odchádza do opozície, komentoval líder OĽANO a minister financií Igor Matovič odchod SaS z vlády. Naznačil, že líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík uteká pred zodpovednosťou, a označil to za zbabelosť.skonštatoval Matovič na sociálnej sieti. Dodal, že nadchádzajúca doba bude pre všetkých ťažká.Matovič po rokovaní vlády povedal, že počíta s odvolávaním z funkcie ministra financií v Národnej rade SR.podotkol. Skonštatoval, že je "vo hviezdach", či vláda dovládne do konca riadneho volebného obdobia.Menšinová vláda by sa tiež podľa neho nemala báť predkladať zákony.poznamenal Matovič. SaS zároveň vyzval, aby nerobila "s mafiou a fašistami spoločne zle vláde".Strana SaS oznámila odchod do opozície. Demisiu už podali všetci jej ministri - minister hospodárstva Richard Sulík, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, minister školstva Branislav Gröhling a minister zahraničných vecí Ivan Korčok.Premiér Eduard Heger (OĽANO) vzhľadom na demisie oznámil vstup do menšinovej vlády. S menami nástupcov odchádzajúcich ministrov plánuje najprv oboznámiť prezidentku Zuzanu Čaputovú.