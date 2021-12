Matovič: Po odznení vlny vyhodnotíme ďalšie pôsobenie Lengvarského

Bratislava 28. decembra (TASR) - Zotrvanie Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) v kresle ministra zdravotníctva sa má vyhodnotiť po odznení vlny, ktorá sa očakáva v súvislosti s omikron variantom nového koronavírusu. V rozhovore pre TASR to uviedol líder OĽANO a minister financií Igor Matovič. Lengvarský podľa neho podcenil očkovaciu kampaň. Matovič zároveň tvrdí, že sú aj faktory, za ktoré minister zdravotníctva nemôže. Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár uviedol, že hoci sa s Lengvarským nezhodol na reforme nemocníc, vo väčšine rozhodnutí ho podporuje.



"Po odznení vlny vyhodnotíme, či je ďalej vhodné, aby pán Lengvarský fungoval v pozícii ministra zdravotníctva," skonštatoval Matovič s tým, že by bolo zlé meniť "generála na čele boja". "Keď to pominie, treba si spočítať plusy, mínusy a rozhodnúť sa, ako ďalej. Myslím si, že zásadným spôsobom podcenil očkovaciu kampaň. Keď sme rezortu zdravotníctva koncom júla dali peniaze, trvalo im viac ako tri mesiace, kým kampaň spustili a spustili doslova hračkársku kampaň, ktorá očkovaniu absolútne nepomáha," myslí si Matovič.



Šéf OĽANO avizoval, že Lengvarského bude hodnotiť aj podľa miery zaočkovanosti Slovákov v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ. "Prebral Slovensko ako krajinu, ktorá bola siedma najlepšie očkujúca krajina v EÚ a momentálne je Slovensko tretia najhoršie očkujúca krajina v EÚ. To je sumár faktorov. Sú tam veci, za ktoré Lengvarský môže a za ktoré nemôže. Nemôže za to, že máme opozíciu, ktorá si postavila svoj úspech na tom, že bude štvať proti opatreniam a očkovaniu," skonštatoval.



To, že Kollár kritizuje ministra zdravotníctva za reformu nemocníc, neznamená, že má odísť. "Myslím si, že minister Lengvarský vedie rezort vojenským spôsobom. V pandémii treba byť rázny a tvrdý, pandémia je naozaj vojnový stav. Na zdravotníckej reforme sme sa nezhodli, ale podporujem ministra Lengvarského vo väčšine rozhodnutí," skonštatoval v rozhovore pre TASR.