Matovič podal trestné oznámenie na Kaliňáka za minulotýždňový incident

Bratislava 22. septembra (TASR) - Líder hnutia OĽANO a priatelia Igor Matovič podal v piatok trestné oznámenie na exministra vnútra za Smer-SD Roberta Kaliňáka a ďalších v súvislosti s minulotýždňovým incidentom počas tlačovej konferencie Smeru-SD. Matovič pôvodne trestné oznámenie neplánoval. Inšpirovali ho k tomu viacerí právnici, ktorí ho kontaktovali, aby oznámenie podal. Tvrdí, že koná v duchu verejného záujmu.



Kaliňák podľa Matoviča spáchal minimálne tri trestné činy. "Trestný čin lúpeže, trestný čin poškodzovanie cudzej veci v spolupáchateľstve s ostatnými ľuďmi a trestný čin útoku na verejného činiteľa. Vzhľadom na to, že tieto trestné činy boli páchané pod osobitným motívom, čo je priťažujúca okolnosť a zároveň voči chránenej osobe, čo je takisto priťažujúca okolnosť, tak trestná sadzba je od sedem do 12 rokov," vysvetlil líder OĽANO a priatelia. Okrem Kaliňáka hovorí o ďalších štyroch ľuďoch, ktorí mali byť páchateľmi.



Matovič minulý týždeň v stredu (13. 9.) narušil tlačovú konferenciu Smeru-SD k migrácii a dostal sa do konfliktu s Kaliňákom, ktorý mu chcel vziať mikrofón. Matovič Kaliňáka kopol a následne Richard Glück zo Smeru-SD Matoviča udrel. Kaliňák už podal trestné oznámenie. Pri incidente zasiahla aj hliadka mestskej polície, ktorá prípad vyhodnocuje. Konflikt odsúdili viacerí politici.