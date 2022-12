Matovič ponúkol SaS, že ak schváli rozpočet, odstúpi z postu ministra

Bratislava 20. decembra (TASR) - Minister financií Igor Matovič (OĽANO) ponúkol strane SaS, že ak schváli "pomoc ľuďom s energiami cez štátny rozpočet", odstúpi z funkcie. Uviedol to na sociálnej sieti.



"Ponúkol som SaS, že v prípade, ak si prestane brať ľudí za rukojemníkov a schváli pomoc ľuďom s energiami cez štátny rozpočet, hrdo a spokojne odstúpim z postu ministra financií," napísal Matovič.







Poukázal na náladu v spoločnosti a obavy občanov z nárastu cien elektriny či plynu. "Preto, ak len ja mám byť zámienkou na týranie ľudí, rád prepustím svoje miesto hneď, ako bude pomoc ľuďom schválená," dodal.



Na tlačovej konferencii sa Matovič vyjadril aj k snemu hnutia OĽANO. Zatiaľ nepovedal jeho termín. Podľa stanov hnutia by sa mal konať raz do roka. Podľa slov Matoviča sa ešte musia rozhodnúť, či to stihnú tento rok alebo sa bude konať v úvode roka.



Na otázku, či sa bude voliť nový predseda hnutia, odpovedal, že sa ešte rozhodnú. "Záujem zvnútra strany rozhoduje o tom, či sa bude meniť predseda," uviedol s tým, že takýto záujem možno naznačovali tí, ktorí "sa včera pobalili". Odchod z klubu OĽANO v pondelok (19. 12.) oznámila časť poslancov z občiansko-demokratickej platformy okolo šéfa envirorezortu Jána Budaja (OĽANO).