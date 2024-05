Matovič praje politikom, aby zadosťučinili prijatému uzneseniu

Bratislava 21. mája (TASR) - Líder hnutia Slovensko Igor Matovič praje politikom, aby zadosťučinili uzneseniu Národnej rady (NR) SR k atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ukázali, že chcú byť slušní. Ocenil jeho prijatie všetkými poslancami, hovorí o reparáte po neúspechu so zvolaním okrúhleho stola všetkých parlamentných strán.



"Bol by som veľmi rád, aby si všetci zúčastnení politici vstúpili do svedomia a aby NR SR odteraz bola tým, čím by mala byť, piedestálom, výkladnou skriňou politiky," uviedol Matovič. Znamená to tiež podľa neho, že politici by nemali predkladať návrhy, ktorými chcú z RTVS urobiť "slúžku vládnej moci". Podotkol, že slušný politik nie je len ten, kto nepoužíva neslušné slová, ale ten, kto nepredkladá a silou nepresadzuje "neslušné zákony". Za taký považuje aj zákon, ktorým sa má meniť RTVS.



Čo sa týka pozvania prezidentky Zuzany Čaputovej a jej zvoleného nástupcu Petra Pellegriniho za okrúhly stôl, Matovič to nepovažuje za chybu. Práve naopak. Mrzí ho však, že si politici hľadali výhovorky, aby si zaň spolu nesadli. "NR SR a slovenskí politici zložili reparát, dohodli sa na uznesení a všetci prítomní zaň hlasovali," dodal. Chcel by veriť, že to bude pokračovať, no nie je optimista.