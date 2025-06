Matovič: Premiér by mal smerovať cesty do západných krajín

Bratislava 8. júna (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) by mal smerovať svoje návštevy do krajín západnej Európy, ktoré sú významnými ekonomickými partnermi Slovenska. Myslí si to predseda hnutia Slovensko Igor Matovič v reakcii na ohlásené pracovné pobyty premiérovej delegácie v stredoázijských republikách Uzbekistan a Kazachstan, kde chce premiér posilňovať bilaterálne vzťahy.



„Patrilo by sa robiť zdvorilostné návštevy v Nemecku, vo Francúzsku, v krajinách, z ktorých u nás pochádza najviac zahraničných investícií a ktorých firmy zamestnávajú desiatky tisíc slovenských občanov a ktoré nám najviac pomohli zvýšiť životnú úroveň,“ komentoval Ficove plány Matovič, ktorý mieni, že Slovensko prichádza o investície zo spomínaných krajín



„Premiér mal ísť do Nemecka a pýtať sa, prečo Volkswagen zrušil obrovskú investíciu na výrobu malého elektrického auta v Bratislave. Nie je žiadnym tajomstvom, že tak urobil pre transakčnú daň a zvyšovanie poplatkov,“ vyhlásil Matovič.



Snaha o rozvíjanie bilaterálnych vzťahov s krajinami mimo Európy je podľa Matoviča aj dôsledkom toho, že predseda vlády stratil na európskej pôde kredit a o stretnutie s ním nie je záujem.



Matovič na nedeľnom tlačovom brífingu kritizoval ďalšie vyjadrenia na premiérovej predpoludňajšej tlačovej konferencii. Rozporoval napríklad slová o stabilizácii verejných financií, opozičný politik je presvedčený, že pravdou je presný opak a súčasná vláda spôsobuje nárast štátneho dlhu.



Líder hnutia Slovensko opätovne naznačil, že niektoré kroky môže Fico realizovať s úmyslom pripraviť sa na predčasné voľby.