Matovič: R. Fico pohŕda Ústavným súdom, čo robia len diktátori

Bratislava 5. marca (TASR) - Predseda vlády a Smeru-SD Robert Fico pohŕda Ústavným súdom (ÚS) SR, čo robia len diktátori, ktorí nemajú čo hľadať v demokratickej spoločnosti. Líder opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič to vyhlásil v reakcii na Ficove vyjadrenia na adresu ÚS SR a jeho predsedu Ivana Fiačana.



"Napriek tomu, že Robert Fico tvrdí, že rešpektuje rozhodnutia Ústavného súdu, jeho ďalšie vyjadrenia hovoria o opaku," zdôraznil Matovič.



Fico okrem iného vyzval šéfa ÚS na odchod z funkcie. "Vyhráža sa predsedovi Ústavného súdu, čo je v demokratickej spoločnosti neprijateľné," povedal poslanec parlamentu Gábor Grendel (hnutie Slovensko). Hovorí o nervozite predsedu vlády.



Premiér v utorok vyhlásil, že predseda ÚS by mal vyvodiť zodpovednosť a odstúpiť z funkcie. Urobil tak v reakcii na rozhodnutie ÚS o pozastavení účinnosti časti novely trestných kódexov. Dodal tiež, že nový prezident krajiny by mal túto zodpovednosť voči predsedovi ÚS vyvodiť. Niekto podľa premiéra musí niesť zodpovednosť za medializáciu rozhodnutia súdu predtým, ako bolo doručené dotknutým stranám.