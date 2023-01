Matovič:S Hegerom sa rozprávame o hocičom, návrh na šéfa OĽANO nepadol

Bratislava 12. januára (TASR) - Návrh na odchod Igora Matoviča z postu lídra OĽANO nepadol. Tvrdí to na sociálnej sieti Matovič. Dodal, že s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) sa rozpráva o hocičom. Odmietol, že by sa s ním hádal. Poznamenal, že ak sa raz ich cesty rozídu, bude to vždy s cieľom minimalizovať šancu na návrat mafie k moci.



"Ak sa raz naše cesty trochu rozídu, bude to s noblesou a vzájomným prianím všetkého dobrého. Každopádne, ak sa na čomkoľvek dohodneme, bude to vždy s cieľom, aby sme minimalizovali šancu mafie na návrat k moci a maximalizovali šancu na úspech celého antimafiánskeho zoskupenia strán," napísal Matovič.



Heger v stredu (11. 1.) neodpovedal na otázku novinárov, či bude kandidovať na predsedu OĽANO. Zopakoval, že jeho ambíciou je dovládnuť do februára 2024, preto začal zbierať podpisy na novú väčšinu 76 poslancov pre podporu jeho vlády. V tejto súvislosti uviedol, že má plnú podporu klubu OĽANO a tiež prísľub zo Sme rodina a Za ľudí. Bude podľa neho otázkou, ako zareaguje SaS. SaS vzhľadom na vnútrostranícku situáciu OĽANO reagovala, že nevie, s kým rokovať o novej 76-ke.



Sme rodina tvrdí, že dodanie podpisov ich poslancov sú podmienené dohodou o predčasných voľbách. Heger povedal, že šéf Sme rodina Boris Kollár hárky zobral s tým, že bude zbierať podpisy v Sme rodina.



Dočasne poverený minister obrany a člen predsedníctva OĽANO Jaroslav Naď deklaroval, že má iný názor na politiku ako Matovič. S Hegerom sa stotožňuje v svetonázore a v cieli v politike. Pripustil odchod z OĽANO. S Hegerom hľadá Naď podľa svojich slov také riešenie, aby si mal volič čo vybrať v ďalších voľbách.