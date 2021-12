Matovič: Schválený štátny rozpočet je kvalitný a zodpovedný

Bratislava 14. decembra (TASR) – Národná rada (NR) SR schválila štátny rozpočet na budúci rok, ktorý je kvalitný a zodpovedný. Vyhlásil to v utorok po schválení rozpočtu v parlamente minister financií Igor Matovič (OĽANO). Poslancom, ktorí rozpočet podporili, sa poďakoval aj premiér Eduard Heger (OĽANO).



"Zodpovedne otáčame každé jedno euro, aby sme hospodárili s našimi spoločnými prostriedkami ako so svojimi vlastnými a aby sme ustrážili tieto peniaze aj pre budúce generácie," ubezpečil Matovič.



Predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) poukázal na to, že zákon o štátnom rozpočte je presne ten, kde sú všetci nespokojní. "Každého ministra, ktorého sa spýtame, povie, že má málo financií, potreboval by viac. Opačne, minister financií aj ja, nám sa zdá, že máme zase veľký deficit, mali by sme ho mať nižší. Toto je práve tá zhoda, že sme našli kompromis, kde všetci sme trošku nespokojní, ale všetci sme za ten rozpočet zdvihli ruku," skonštatoval.



Matovič pri rokovaní o návrhu rozpočtu v pléne parlamentu vyhlásil, že aj keď bude rozpočet schválený s deficitom 4,94 % hrubého domáceho produktu (HDP), nedovolí čerpať z prostriedkov nad 4,3 %, keďže sa v koalícii na troch ústavných zmenách nedohodli. "Tieto tri kľúčové ústavné zmeny musíme prijať, keď ich prijmeme, máme pol miliardy približne navyše," podotkol.



Plénum parlamentu v utorok schválilo zákon roka, teda štátny rozpočet na budúci rok. Hlasovalo zaň 91 zo 146 prítomných poslancov. Spolu s ním vzalo plénum na vedomie rozpočet verejnej správy na nasledujúce tri roky. Slovensko by malo v budúcom roku hospodáriť s deficitom na úrovni 4,94 % HDP.