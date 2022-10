Matovič: Sme bez koaličnej zmluvy a vždy platí, na čom sa dohodneme

Bratislava 18. októbra (TASR) - Líder OĽANO a minister financií Igor Matovič vníma pozitívne to, že už niekoľko týždňov fungujú tri vládne strany bez koaličnej zmluvy a vždy platí to, na čom sa dohodnú. Považuje to za znak toho, že ťahajú za jeden povraz. Na vláde i na koaličnej rade je podľa jeho slov konštruktívna nálada a pokoj.



"Hovorí to samo za seba. Formálne nemáme podpísanú koaličnú zmluvu, napriek tomu sa riadime princípmi, akoby sme koaličnú zmluvu mali. To je znakom toho, že ťaháme za jeden povraz. Konečne nemáme niekoho, kto nám odzadu stále podráža nohy," dodal. Skonštatoval tiež, že Sme rodina má odlišný názor v otázkach, ako paragraf 363 trestného priadku či postoj ku generálnemu prokurátorovi a podobne. "Koalícia nie je homogénny celok," poznamenal s tým, že si v týchto otázkach uplatňujú iný názor, no napriek tomu je v koalícii pokoj.



Čo sa týka vzniknutej demokratickej platformy v klube OĽANO, Matovič iniciatívu víta. Tvrdí, že poslancov už skôr vyzýval na založenie liberálnej platformy. "Je dobré, aby tu existoval súboj ideí, ale, na druhej strane, aby sme ťahali za jeden povraz," uviedol a poukázal na hlasovanie poslancov klubu OĽANO, ktorí podporili novelu rozpočtu na tento rok, ale aj uznesenie na podporu LGBTI komunity. Matovič ani člen platformy Kristián Čekovský (OĽANO) nepovedali, či sa už spolu rozprávali o výhradách tejto skupiny.