MATOVIČ: Som ochotný odstúpiť z postu premiéra a byť členom vlády

Bratislava 21. marca (TASR/Teraz.sk) - Predseda vlády Igor Matovič je ochotný odstúpiť zo svojej funkcie a pôsobiť ďalej vo vláde ako jej člen. Podmienkou je však odchod ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), Márie Kolíkovej (Za ľudí) z postu ministerky spravodlivosti a Juraja Šeligu (Za ľudí) z funkcie podpredsedu Národnej rady SR. Uviedol to v dnešnom spoločnom vyhlásení hnutia OĽaNO.



"Pre upokojenie situácie počas rokovaní vlády považujeme za absolútne nevyhnutný odchod Richarda Sulíka (SaS) z vlády," povedal Igor Matovič.



Oznámil zároveň ďalšie požiadavky, ktorými podmieňuje svoj odchod z postu šéfa exekutívy. V prípade nástupcu Kolíkovej požaduje "skúseného odborníka, ktorý nemá politické previazanie na vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho".







Podmienkou je tiež odstúpenie predsedníčky zdravotníckeho výboru NR SR Jany Bittó Cigánikovej (SaS). Požiadavkou zo strany OĽANO je aj nové prerozdelenie ministerských postov, a to striktne na základe výsledkov volieb. "SaS sa teda vzdá jedného z ministerstiev, ktoré jej hnutie OĽANO po voľbách prepustilo na svoj úkor," objasnil Matovič.



"Ak koaliční partneri naplnia záväzky, ktoré verejne deklarovali a z ktorých vychádzajú naše požiadavky, som ochotný odstúpiť z pozície predsedu vlády SR a pôsobiť v nej ako jej člen," povedal premiér.







Zdôraznil, že OĽANO oznamuje stanovisko s tým, že si uvedomuje svoj vlastný podiel zodpovednosti na súčasnej kríze v koalícii a tiež vážnosť situácie. "A uvedomujeme si tiež, že oveľa dôležitejšia ako akékoľvek miesto jednotlivca v tejto vláde je budúcnosť Slovenska a ďalšie pôsobenie demokratickej vlády, nie vlády mafie," dodal premiér.



Koaličná kríza prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V. Napätie bolo v koalícii dlhodobo. SaS a Za ľudí volajú po rekonštrukcii vlády, žiadajú odchod Igora Matoviča z čela vlády. Zo súčasného kabinetu už odišli Marek Krajčí (OĽANO) a Milan Krajniak (Sme rodina). Ak Matovič z postu premiéra neodíde, vládu plánujú opustiť ministri SaS a Za ľudí. Všetci členovia koalície hovoria, že by radi zachovali jej súčasné zloženie, predčasné voľby odmietajú.