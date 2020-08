Matovič: Spôsob, akým SaS uvádza tému odluky cirkvi, je najhorší možný

Bratislava 18. augusta (TASR) – To, ako strana SaS iniciuje otázku možnej odluky cirkvi od štátu, je najhorší možný spôsob, ako poctivú diskusiu o takejto citlivej otázke začať. Na sociálnej sieti to v reakcii na výzvu poslanca SaS Miroslava Žiaka, smerujúcu k opätovnému otvoreniu celospoločenskej debaty o odluke cirkvi od štátu, uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO).



"Spôsob, keď SaS akúkoľvek cirkev (ako spoločenstvo veriacich), vyhlási najprv de facto za príživníkov, mi príde tak, akoby ani nešlo o odluku samotnú, ale prvoplánový marketing využívajúci najprízemnejšie pudy," vyhlásil Matovič.



Zdôraznil význam historickej úlohy cirkví pri šírení vzdelanosti, kultúry či písma, rovnako i dobrovoľnícku činnosť cirkví v prospech ľudí v núdzi. “Nedovolím preto, aby diskusiu na túto tému viedol niekto, pre koho svet začína a končí v jeho peňaženke,“ zdoraznil.



Ak sa má o tejto téme viesť diskusia, musí to byť podľa premiéra konštruktívna debata bez prízemných emócií, rešpektujúca názor jednej i druhej strany.



Šéf parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár považuje tému za relevantnú, no nie dobre načasovanú. "SaS sa správa rovnako populisticky ako ĽSNS, len to berie z opačného konca,” uviedol Kollár na sociálnej sieti. Poukázal pritom na to, že ide o citlivú kultúrno-etickú otázku. “Preto nerozumiem tomuto populistickému kroku Richarda Sulíka, ktorý musí vedieť, že to bude opäť rozdeľovať spoločnosť,” skonštatoval.



Vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová si myslí, že otázka odluky cirkvi od štátu vôbec nepatrí medzi témy, ktoré trápia súčasné Slovensko a ktorým by sa mala spoločnosť aktuálne venovať. "Túto otázku sme ani nemali v programe a navrhli sme ju neotvárať," pripomenula.



Za zástupnú tému, ktorá prezrádza bezradnosť jej iniciátorov, považuje výzvu liberálov predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. "To je tak, keď neviete kam, prichádzate so zástupnými témami,“ uviedol Fico na utorkovej tlačovej konferencii. Odporúčal prioritne sa venovať naliehavým ekonomickým otázkam.



SaS považuje za veľmi dôležité opätovné otvorenie celospoločenskej debaty na tému odluky cirkvi od štátu, najmä v súvislosti s jej financovaním a nevyhnutnosťou šetriť verejné zdroje. Liberáli chcú súčasný model zmeniť na systém dobrovoľných príspevkov.



Ministerstvo kultúry (MK) SR upozornilo, že pred otvorením takejto debaty je potrebné doriešiť otázky reštitúcií a finančných nárokov cirkví, pripomenulo tiež, že finálna odluka nie je možná počas platnosti Vatikánskej zmluvy.



Od januára 2020 platí nový zákon o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností, ktorý zohľadňuje aj počet veriacich a rozširuje takisto možnosti použitia štátneho príspevku. Zákon zachováva systém priamej podpory zo strany štátu, o tom, že jeho ponechanie v aktualizovanej podobe je najlepším riešením, rozhodla expertná skupina, zložená zo zástupcov štátu a cirkví.