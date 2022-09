Matovič tvrdí, že SaS povalí v pondelok vládu, liberáli vinia jeho

Bratislava 4. septembra (TASR) - Minister financií a šéf hnutia OĽANO Igor Matovič tvrdí, že strana SaS povalí v pondelok (5. 9.) vládu. Uviedol to na sociálnej sieti. Liberáli zo svojho odchodu z koalície vinia Matoviča. TASR o tom informoval hovorca strany Ondrej Šprlák.



Matovič skonštatoval, že pôjde už o tretie povalenie demokratickej a protikorupčnej vlády stranou SaS. Poukázal pritom na vládu jeho a Ivety Radičovej. Cieľom strany je podľa neho "potupiť" hnutie OĽANO. "Tlak je obrovský, veď vidíte všade možne. My to však nevzdáme," doplnil.



Minister školstva a podpredseda SaS Branislav Gröhling reagoval, že za odchod ministrov SaS môže práve Matovič. "Pri takomto ministrovi, ktorý blokuje financie aj na úplne bežné veci a sústavne vyrába konflikty, jednoducho nemôžeme fungovať," uviedol. Matovičovi a OĽANO je podľa neho prednejší vlastný post než normálne fungujúci štát.



Spor v koalícii trvá už niekoľko týždňov. SaS oznámila odchod z koalície, žiada odstúpenie Matoviča z vlády, čo OĽANO odmietlo. V stredu (31. 8.), keď mali ministri SaS podať demisiu, prišlo OĽANO na rokovanie vlády s opatreniami na riešenie energetickej krízy. Ak ich SaS podporí, Matovič má z vlády odísť. SaS je ochotná o návrhoch rokovať, ale až po Matovičovom odchode.



Šéf SaS Richard Sulík podal v stredu ráno demisiu z funkcie ministra hospodárstva. Ostatných ministrov za SaS požiadal, aby demisie nepodávali v stredu a počkali do pondelka (5. 9.). Dodal, že Matovičovi tak dávajú čas na to, aby odstúpil.