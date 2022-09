Matovič uistil o pomoci vlády v energetickej kríze

Bratislava 25. septembra (TASR) - Vláda bude v prípade zdražovania energií intervenovať. V diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12 o tom ubezpečil minister financií SR a predseda hnutia OĽANO Igor Matovič. Jeho oponent v diskusii, člen Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci a podpredseda strany Hlas-SD Erik Tomáš upozorňuje, že verbálne uistenia nenahradia pasivitu pri prijímaní konkrétnych riešení.



Matovič pripomenul, že do konca roka k nárastu cien energií pre domácnosti nepríde, v rámci ďalšieho vývoja si nemyslí, že by účty ľuďom nezvládnuteľne narástli. "Vláda príde s riešeniami a príde s nimi včas," zdôraznil s tým, že konkrétny chce byť až po dohode v koalícii.



Tomáš upozornil, že Matovič na jar uisťoval o zastropovaní cien elektriny, no v súčasnosti priznáva, že to garantovať nevie. "Zatiaľ vláda dokázala vytvoriť len legislatívny rámec, ktorý umožní opatrenia v energetickej núdzi," upozornil s odkazom na návrh novely zákona, ktorá zvýši kompetencie vlády v stave energetickej núdze.



Matovič oponoval, že uistenia o zastropovaní sa týkali silovej časti elektrickej energie, zdôraznil tiež, že v iných krajinách nedokázali garantovať ceny bez nárastu do konca roka.



V prípade cien pre firmy, ktoré už zažívajú dramatické zvýšenie zálohových platieb, sa Matovič odvoláva na nedokončenú prácu predchádzajúceho vedenia ministerstva hospodárstva. Verí, že súčasný minister Karel Hirman ako odborník na energetiku dokáže navrhnúť efektívnu pomoc.



Tomáš kritizuje verbálne uistenia, ak absentujú reálne kroky. Negatívne vníma neustále čakanie na jednotné európske riešenie pomoci v energetickej kríze. "O to viac, že tie návrhy, ktoré už boli načrtnuté, nie sú vyhovujúce pre Slovensko," upozornil. Je presvedčený, že štát nenapĺňa svoju úlohu pomáhať, jeden z dôvodov vidí aj v ignorovaní návrhov opozície.