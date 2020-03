Matovič sa chce stretnúť so Sulíkom a Kollárom, s Kiskom vo štvrtok

Bratislava 4. marca (TASR) - Líder OĽaNO Igor Matovič, poverený zostavením vlády, sa ešte v stredu plánuje stretnúť s predsedami SaS a Sme rodina Richardom Sulíkom a Borisom Kollárom. So šéfom Za ľudí Andrejom Kiskom by chcel rokovať vo štvrtok (5. 3.) pred predsedníctvom tejto strany. Matovič to povedal po tom, ako si od prezidentky Zuzany Čaputovej prevzal poverenie na zostavenie vlády.



Matovič:Kollár dostal väčšiu dôveru ako Kiska,bolo by riziko ho odstrkovať

Boris Kollár a jeho hnutie Sme rodina dostali vo voľbách väčšiu podporu voličov ako strana Andreja Kisku Za ľudí. Bolo by riziko ho odstrkovať od koaličnej spolupráce aj vzhľadom na počty poslaneckých kresiel v pléne Národnej rady (NR) SR. Pri rozdelení ministerských kresiel nechce uplatňovať právo veta, je za konsenzus.



Matovič: Urobím všetko pre to, aby SR mala historicky najlepšiu vládu



Urobím všetko pre to, aby Slovensko malo vládu, na ktorú knižky dejepisu budú spomínať, že bola najlepšia. Vyhlásil to líder OĽaNO Igor Matovič po tom, ako ho v stredu poverila prezidentka SR Zuzana Čaputová zostavením vlády. Matovič deklaruje, že chce, aby nová vláda vniesla do duší ľudí nádej a aby verejnosť mala pocit, že Slovensko patrí všetkým.