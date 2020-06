Matovič: Maďari sú nielen susedia, ale aj naši blízki priatelia

Budapešť 12. júna (TASR) - Slovensko považuje Maďarov nielen za susedov, ale aj za blízkych priateľov. Predseda vlády SR Igor Matovič to povedal v piatok v Budapešti v rámci oficiálnej návštevy Maďarska po schôdzke s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.



Matovič zdôraznil, že ako prvý predseda slovenskej vlády sa dva dni pred stým výročím podpísania Trianonskej mierovej zmluvy prihlásil k spoločnej histórii Slovákov a Maďarov.



Všetkým Maďarom odkázal, že jeho vláda na Slovensku vytvorí podmienky na to, aby mohli bez strachu používať svoj jazyk. "Naším cieľom je chrániť každého občana bez ohľadu na to, akým jazykom hovorí," povedal Matovič.



Orbán sa poďakoval slovenskému premiérovi za jeho gesto voči Maďarom i za spoluprácu pri riešení problémov súvisiacich s koronavírusovou pandémiou. Maďarský ministerský predseda podotkol, že Budapešť je hrdá na spoločenstvo Slovákov žijúcich v Maďarsku.



"Slováci majú krásne školy a kostoly, obohacujú našu krajinu. V parlamente je návrh na štvornásobné zvýšenie podpory inštitúcií slovenskej menšiny v Maďarsku," dodal Orbán s tým, že Slovensko je tretím najdôležitejším obchodným partnerom jeho krajiny.



Slovenského premiéra v Budapešti prijme aj predseda Národného zhromaždenia László Kövér a popoludní sa stretne s predstaviteľmi Slovákov žijúcich v Maďarsku.