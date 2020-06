I. Matovič sa v Budapešti stretol aj so Slovákmi žijúcimi v Maďarsku

Budapešť 12. júna (TASR) – Predseda vlády SR Igor Matovič sa v piatok v závere svojej oficiálnej návštevy Maďarska stretol s predstaviteľmi slovenskej menšiny. Na schôdzke na pôde veľvyslanectva SR v Budapešti sa zúčastnili aj predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková a zástupca Slovákov v Národnom zhromaždení, tzv. parlamentný hovorca, Anton Paulik.



Matovič vyjadril radosť zo stretnutia s tamojšími Slovákmi, ktorí – ako povedal - si aj po 300 rokoch chránia svoj jazyk a chcú ho uchrániť aj pre svoje deti a vnúčatá.







"Aj Viktor Orbán otvoril tému, že by Maďarsko chcelo darovať Slovákom v Maďarsku jeden kostol na to, aby si tam vytvorili svoje centrum, lebo ten kostol už neslúži pôvodným účelom," povedal premiér a dodal, že hovorili aj o učiteľoch slovenčiny, ktorých v Maďarsku nie je dostatok. Predseda slovenskej vlády podčiarkol, že Slovákov v zahraničí treba podporovať.



Predsedníčka CSSM pre TASR dávnejšie uviedla, že ide o bývalý slovenský evanjelický kostol v Pešti, ktorý by slúžil ako multifunkčné centrum Slovákov, na ktoré by prispeli maďarská i slovenská vláda.



Ministerský predseda pripomenul aj schôdzku s predsedom maďarského Národného zhromaždenia Lászlóom Kövérom. Stretnutie označil za rovnako priateľské ako s Viktorom Orbánom. "Lászlóovi Kövérovi som povedal, že konečne som v tej budove, ktorú stavali Slováci. Na Slovensku sa to traduje, tak sme sa tomu aj zasmiali," dodal Matovič s poznámkou, že politiku robí trošku inak, nie vždy v súlade s bontónom a protokolom, ale o to úprimnejšie.