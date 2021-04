Matovič: Vakcína Sputnik V prešla vo všetkých testoch SAV

Bratislava 15. apríla (TASR) - Vakcína Sputnik V prešla vo všetkých 14 testoch Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV). Vo štvrtok o tom informoval minister financií Igor Matovič (OĽANO). Dodal, že ak by Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) nespochybnil reputáciu vakcíny, mohli sme ňou začať "zajtra" očkovať. Počas tlačovej konferencie expremiér útočil na vedcov, riaditeľku ŠÚKL Zuzanu Baťovú, novinárov i prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. Hlava štátu je podľa neho zaujatá a robí alibi Baťovej.



"Aj štrnásty test zo štrnástich, ktoré robilo Biomedicínske centrum SAV, dopadol na jednotku," vyhlásil Matovič. Záver ŠÚKL, že vakcíny v 40 krajinách spája len názov, komentoval ako "úmyselné poškodenie vakcíny" a narušenie dôvery ľudí. "Vzhľadom na to, že takéto hrubé klamstvo, znevažujúce túto vakcínu, bolo zo strany šéfky ŠÚKL pustené do sveta, ktoré v podstate hovorí o tom, že Rusi si balia čokoľvek do tých ampuliek a vždy tam dajú iba nálepku Sputnik V, musíme potvrdiť tieto výsledky v maďarskom OMCL laboratóriu," doplnil.