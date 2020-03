MATOVIČ: Viac ako miliónové výdavky posúdi Útvar hodnoty za peniaze

Na snímke lídri strán zľava Richard Sulík (SaS), Igor Matovič (OĽaNO), Andrej Kiska (Za ľudí) a Boris Kollár (Sme rodina) počas tlačovej konferencie po spoločnom stretnutí o možnej budúcej koaličnej vláde po voľbách do NRSR v Bratislave 5. marca 2020. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 5. marca (TASR) - Akýkoľvek výdavok ministerstiev a štátnych podnikov nad sumu jeden milión eur bude prechádzať posúdením Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Vyhlásil to líder OĽaNO Igor Matovič po prvom stretnutí lídrov strán možnej budúcej koalície. Pokiaľ útvar potvrdí projekty, budú môcť byť realizované, bude sa to týkať aj tajných projektov. Matovič tiež deklaroval dohodu na princípe otvoreného vládnutia a otvorenosti voči opozícii. Lídri sa podľa predsedu Sme rodina Borisa Kollára zhodli aj na tom, že prípadná vláda nebude rušiť zavedené sociálne opatrenia.Investíciu bude možné podľa Matoviča realizovať až po potvrdení ÚHP.priblížil. Rovnako zdôraznil prehľadné zverejňovanie informácií, aby ich ktokoľvek vedel nájsť.Matovič uviedol, že na návrh lídra Sme rodina Borisa Kollára sa dohodli na tom, že umožnia opozícii, aby si plnila svoju ústavnú úlohu, čiže efektívne kontrolovala vládu. Matovič poukázal na to, že dosluhujúca koalícia neraz svojou väčšinou prieskum zablokovala.povedal Matovič s tým, že je to úcta nielen voči opozícii, ale aj voličom opozície.Možní koaliční lídri sa tiež zhodli na vytvorení fondu na podporu investigatívnej žurnalistiky. Podľa Matoviča budú o tom ešte diskutovať a doladia prípadné technické záležitosti.O spôsobe kontroly narábania s verejnými zdrojmi budú ešte partneri diskutovaťzhodnotil Matovič princípy, na ktorých sa dohodli.Na tom, že by sa nezrušili zavedené sociálne opatrenia, sa podľa Kollára zhodli všetci štyria lídri.zdôraznil Kollár. Pripomenul, že ich prípadná vláda nebude antisociálna. Skonštatoval, že kým vláda stihne urobiť veľké reformy napríklad v školstve či zdravotníctve, v prvom mesiaci vládnutia by mala začať opatreniami na pomoc ľuďom. Poznamenal, že treba pomôcť aj podnikateľom, ale prvoradé majú byť problémy bežných ľudí v sociálnej sfére.Sulík zdôraznil potrebu zlepšiť podnikateľské prostredie. Priblížil, že sa dohodli na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá sa bude touto oblasťou zaoberať. Balíček opatrení by mal obsahovať najmä zlepšenie z hľadiska byrokracie. To podľa jeho slov nemá štát stáť žiadne financie.