Matovič vyzval na sneme OĽANO postaviť sa Ficovi, prišla aj koalícia

Na snímke zľava predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič, predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová a bývalý poslanec NR SR Martin Fecko počas snemu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) pri príležitosti 10. výročia vzniku hnutia, 17. novembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Matovič: Kedykoľvek môžem nechať miesto lídra OĽANO niekomu s väčšou podporou

Bratislava 17. novembra (TASR) - Pri príležitosti 10. výročia vzniku hnutia OĽANO sa konal v hoteli Bôrik v Bratislave jeho snem. S príhovorom vystúpil zakladateľ hnutia a líder Igor Matovič. Vyzval na odvahu aj pokoru, venoval sa aj osobe šéfa Smeru-SD Roberta Fica, ktorý si podľa neho chce ukradnúť hodnoty 17. novembra.Členom hnutia a hosťom sa prihovoril aj premiér Eduard Heger, minister životného prostredia Ján Budaj (obaja OĽANO), tiež zakladajúci členovia hnutia Erika Jurinová, Jozef Viskupič a Martin Fecko. Prihovorili sa aj predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová, predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová a cez videoodkaz aj predseda Sme rodina Boris Kollár. Ten pripomenul, že Sme rodina je "OĽANO pozitívna". Vystúpili aj minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) či podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga.Slovensko je podľa Matoviča silnou krajinou silných ľudí. Vyzval nepoľaviť v boji za krajinu, kde ľudia budú môcť žiť s pocitom právneho štátu. Nemôžeme sa podľa neho nechať umlčať. Treba sa podľa neho chopiť odvahy, no zároveň s pokorou plniť sľuby. Matovič sa ospravedlnil členom hnutia za to, že bolOĽANO, keď bol premiérom. Pripomenul, že veľakrát mal osobnú túžbu to vzdať. Verí, že si v koalícii partneri nájdu k sebe viac cestu.Matovič sa vo svojom príhovore venoval aj osobe šéfa Smeru-SD. Vyhlásil, že Fico počas vlád Smeru-SD dovolil mafii ovládnuť štát. Kritizoval, že dnes na námestiach burcuje pod rúškom sviatku 17. novembra, pretože má podľa Matoviča strach o svoju slobodu. Hnutie OĽANO musí podľa neho nabrať odvahu a postaviť sa Ficovi, vysvetľovať prešľapy jeho vlády. Avizoval, že sa budú zvolávať mimoriadne zasadnutia Národnej rady SR, kde chcú pomenovávať zločiny, ktoré podľa neho napáchal Fico, ako aj expremiér Peter Pellegrini.Matovič si tiež myslí, že Fico je zodpovedný za smrť tisícov ľudí, ktorí zomreli na ochorenie COVID-19, pretože napríklad pred rokom ľudí burcoval proti opatreniam.Premiér sa vo svojom príhovore poďakoval všetkým občanom, ktorí hnutiu počas desiatich rokov vyjadrujú svoju podporu.skonštatoval.Heger pripomenul, že Matovič priniesol do slovenskej politiky niekoľko odvážnych inovácií, napríklad priamočiary a odvážny boj proti korupcii, či spôsob zostavovania kandidátnej listiny. Hnutie OĽANO prinieslo podľa neho to, že politika sa otvorila komukoľvek, kto chce do nej vojsť.Premiér sa poďakoval členom klubu hnutia OĽANO za to, že je stabilný, drží slovo a podporuje reformy. Vyzdvihol tiež prácu jednotlivých rezortov. Pandémia je podľa neho skúškou pokory, pretože si pýta nepopulárne opatrenia. Je rád, že hnutie OĽANO silne stojí za reformami.Budaj označil hnutie OĽANO za odvážny politologický konštrukt. Pripomenul tiež, že dnes stojíme pred ďalšími revolúciami, napríklad nás čaká digitálna, environmentálna či revolúcia novej dôvery a solidarity. Slovensko dnes podľa neho trpí zášťou, hnevom a sloboda sa stala možnosťou nenávidieť, ponížiť, dehumanizovať. Vyzval, aby štát nebol trestajúci, ale aj solidárny.Líder OĽANO Igor Matovič je kedykoľvek ochotný prepustiť svoje miesto predsedu hnutia tomu, kto bude mať medzi členmi väčšiu podporu. Vyhlásil to počas snemu, ktorý sa konal pri príležitosti 10. výročia hnutia vo vládnom hoteli Bôrik v Bratislave. Snem sa začal približne o 12.00 h, podľa Matoviča viedli členovia dlhé diskusie.povedal Matovič na tlačovej konferencii. Bude rád, keď sa táto otázka otvorí ešte v stredu večer počas pokračujúcich diskusií na sneme.deklaroval. Zároveň dodal, že členovia predsedníctva sa voliť nebudú, pokiaľ sa neukončína sneme.Snem si OĽANO podľa Matoviča zvolalo na 17. novembra, pretože v tento deň si zorganizoval snem aj Smer-SD. Podľa Matoviča nechceli dovoliť, aby Smer-SD pošpinil odkaz 17. novembra. Podobne ako v príhovore na sneme Matovič zopakoval, že jeho hnutie musí dosiahnuť, aby sa mafia opätovne už nikdy viac nevrátila do vlády.Matovič dodal, že hoci preferencie máva OĽANO nízke, vždy získali vo voľbách slušný výsledok. Je presvedčený, že výsledok vo voľbách bude výrazne väčší ako súčasné preferencie.